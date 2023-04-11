Сколько будет стоить государственная регистрация актов гражданского состояния

Минцифры разработало проект приказа, устанавливающего цены на отдельные работы в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, выполняемые работниками НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту приказа, разработанному МЦРИАП, планируется утвердить цены на отдельные работы в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в следующих размерах:

Государственная регистрация рождения ребенка, изменение сведений в связи с установлением отцовства (материнства), усыновлением (удочерением) ребенка, переменой ФИО.

Государственная регистрация рождения ребенка – 7 530,26 тенге (без НДС) и 8 433,89 тенге (с НДС).

Если вы пропустили срок регистрации ребенка, и ему исполнился год и более – стоимость повысится до 7 766,12 тенге (без НДС) и 8 698,05 тенге (с НДС).

Оформить перемену фамилии, имени, отчества можно будет за 7 612,29 тенге (без НДС) и 8 525,77 (с НДС).

Изменение сведений в связи с установлением отцовства (материнства) на основании совместного заявления родителей обойдется в 7 405,15 тенге (без НДС) и 8 293,76 тенге (с НДС), а вот по решению суда – 7 413,35 тенге (без НДС) и 8 302,95 (с НДС).

Изменить сведения о государственной регистрации рождения в связи с усыновлением (удочерением) ребенка можно за 7 444,11 тенге (без НДС) и 8 337,41 тенге (с НДС).

Государственная регистрация заключения брака (супружества), изменение сведений о государственной регистрации заключения брака (супружества), в том числе в связи с переменой ФИО.

Государственная регистрация заключения брака (супружества) будет стоить 8 631,63 тенге (без НДС) и 9 667,42 тенге (с НДС).

Внесение изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации заключения брака (супружества), в том числе в связи с переменой имени, фамилии, отчества – 7 780,47 тенге (без НДС) и 8 714,13 тенге (с НДС).

Стоимость государственной регистрации заключения брака при необходимости снижения брачного возраста составит 8 721,87 тенге (без НДС) и 9 768,49 тенге (с НДС).

Государственная регистрация расторжения брака (супружества), внесение изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации заключения брака (супружества), в том числе в связи с переменой ФИО.

Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию обойдется супругам в 8 728,02 тенге (без НДС) и 9 775,39 тенге (с НДС).

Расторжение брака на основании решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет будет стоить 8 479,86 тенге (без НДС) и 9 497,44 тенге (с НДС).

Изменения в актовую запись о государственной регистрации расторжения брака (супружества), в том числе в связи с переменой имени, фамилии, отчества, внесут за 7 583,58 тенге (без НДС) и 8 493,61 тенге (с НДС).

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния.

Аннулирование записей актов гражданского состояния на основании заявления заинтересованных лиц будет стоить 8 010,18 тенге (без НДС) и 8 971,40 тенге (с НДС), а по решению суда – 7 942,50 тенге (без НДС) и 8 895,60 тенге (с НДС).

Восстановить записи актов гражданского состояния на основании заявления заинтересованных лиц можно будет за 7 846,10 тенге (без НДС) и 8 787,64 тенге (с НДС), а по решению суда это же действие обойдется 7 790,73 тенге (без НДС) и 8 725,62 тенге (с НДС).

Выдача дубликатов документов.

Повторно свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния выдадут за 7 788,68 тенге (без НДС) и 8 723,32 тенге (с НДС).

Справку о государственной регистрации актов гражданского состояния сделают за 7 435,91 тенге (без НДС) и 8 328,22 тенге (с НДС).

Истребование свидетельств о регистрации актов гражданского состояния из стран Содружества Независимых Государств обойдется в 7 339,51 тенге (без НДС) и 8 220,26 тенге (с НДС). А если документ истребуется из иностранных государств, за исключением стран СНГ, это будет стоить 7 341,57 тенге (без НДС) и 8 222,55 тенге (с НДС).

Государственная регистрации смерти, внесение изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации смерти.

Государственная регистрация смерти будет стоить 7 887,12 тенге (без НДС) и 8 833,58 тенге (с НДС).

Изменения в актовую запись внесут за 8 205,03 тенге (без НДС) и 9 189,63 тенге (с НДС).

Также в тексте документа говорится, что в соответствии с Кодексом о браке (супружестве) и семье за регистрацию актов гражданского состояния взимается государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. При этом порядок оказания государственных услуг разрабатывает центральный государственный орган.

Проект на публичном обсуждении до 24 апреля 2023 года.