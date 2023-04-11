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Какие премии будут выплачивать победителям международных соревнований

Какие премии выплатят победителям международных соревнований Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта подготовило приказ "Об утверждении размеров денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливается, занявшие первое место на Летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх получат 250 тысяч долларов, за второе место – 150 тысяч долларов, за третье – 75 тысяч.

При этом премии выплачиваются также за 4,5 и 6 место.

За установление рекорда мира по олимпийским видам спорта отдельно выплачивается премия в 5 тысяч долларов.

За первое место на Чемпионат мира (среди взрослых) по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта выплачивается премия в 15 тысяч долларов, за второе место – 7 тысяч и за третье – 5 тысяч.

За первое место на Летних, зимних Азиатских играх, Азиатских Паралимпийских играх установления премия в 10 тысяч долларов, за второе место – 5 тысяч, за третье – 3 тысячи.

На Летней, зимней Всемирной Универсиаде за первое место выплатят 15 тысяч долларов, за второе – 10 тысяч долларов, за третье – 5 тысяч долларов.

Премии выплачиваются по курсу в тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 апреля. 

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