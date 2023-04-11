Сколько денег должно быть на счету у иностранцев для получения ПМЖ

МВД РК подготовило приказ "Об утверждении Правил подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан, своей платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан". сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что иностранцы и лица без гражданства подтверждают свою платежеспособность при обращении с ходатайством о получении разрешения на право постоянного проживания в РК, выдаваемого в установленном законодательством порядке.

Для этого необходимо представить в органы внутренних дел документ банка-резидента РК (справку), подписанный председателем правления банка или уполномоченным лицом банка, о наличии денег на банковском счете (счетах) в сумме:



равной или превышающей эквивалент 1320 МРП (4 554 000 тенге в 2023 году), установленного на дату подачи ходатайства об оставлении на постоянное проживание;



достаточной для покупки жилища, из расчета 15 квадратных метров на одного члена семьи в населенном пункте, где ходатайствующий намерен проживать.



Размер суммы определяется в соответствии со средней рыночной стоимостью жилья в данном населенном пункте на основании документа, выданного соответствующим уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество.



При наличии договора с физическим или юридическим лицом о предоставлении ходатайствующему жилища, документа банка о наличии денег для покупки жилища не требуется.



Представленные документы, подтверждающие платежеспособность, проверяются органами внутренних дел на предмет подлинности путем направления запроса в банковское учреждение, выдавшее документ, подтверждающий платежеспособность, с письменного согласия иностранца и лица без гражданства.

К правилам также прилагается форма запроса в банк о предоставлении информации о наличии банковского счета у иностранца.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 апреля.