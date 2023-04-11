В Актобе девушка вылезла из люка автомобиля и поплатилась

Фото: pixabay

По Казнету распространяют видео, на кадрах которого девушка высунулась из люка автомобиля на полном ходу. В полиции уточнили Zakon.kz, что машина двигалась по центральному проспекту города.

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