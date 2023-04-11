В Актобе девушка вылезла из люка автомобиля и поплатилась
Фото: pixabay
По Казнету распространяют видео, на кадрах которого девушка высунулась из люка автомобиля на полном ходу. В полиции уточнили Zakon.kz, что машина двигалась по центральному проспекту города.
По данным страж порядка, правонарушителей задержали.
"Сотрудниками патрульной полиции установлены водитель и указанная девушка, на которых составлены административные протокола по ст. 615 ч.1 и по ст.593 ч.1 КоАП РК".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Кроме того, с правонарушителями проведена профилактическая беседа.
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
"Согласно правилам дорожного движения, пассажирам запрещается высовываться в оконные проемы и люки транспортного средства".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Ранее сообщалось о пассажире, который катался, высунувшись по пояс из Lexus, в Алматы. Предположительно, парень рисковал жизнью для создания красивого видео.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ