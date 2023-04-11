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В Актобе девушка вылезла из люка автомобиля и поплатилась

В Актобе во время движения девушка по пояс высунулась из люка машины Фото: pixabay
По Казнету распространяют видео, на кадрах которого девушка высунулась из люка автомобиля на полном ходу. В полиции уточнили Zakon.kz, что машина двигалась по центральному проспекту города.

По данным страж порядка, правонарушителей задержали.

"Сотрудниками патрульной полиции установлены водитель и указанная девушка, на которых составлены административные протокола по ст. 615 ч.1 и по ст.593 ч.1 КоАП РК".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Кроме того, с правонарушителями проведена профилактическая беседа.

В Актобе во время движения девушка по пояс высунулась из люка машины

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

"Согласно правилам дорожного движения, пассажирам запрещается высовываться в оконные проемы и люки транспортного средства".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Ранее сообщалось о пассажире, который катался, высунувшись по пояс из Lexus, в Алматы. Предположительно, парень рисковал жизнью для создания красивого видео.

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Анастасия Московчук
Актобе
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