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Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане

Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на востоке, юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега.


"По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – гроза, град, на западе – пыльная буря, в ночные и утренние часы на северо-западе, в центре – туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на поверхности почвы на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.

В Астане –переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +11+13°С.

В Алматы – переменная облачность, ночью и утром временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +23+25°С.

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