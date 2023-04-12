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25 самых богатых людей планеты потеряли за год около 200 млрд долларов

самые богатые люди Фото: pixabay
За последний год 254 человека потеряли статус миллиардера, а оставшиеся 2640 миллиардеров потеряли в совокупности 500 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Среди наиболее пострадавших миллиардеров оказался генеральный директор Amazon Джефф Безос, состояние которого за год сократилось на 57 млрд долларов.

В 2022 году Amazon впервые с 2014 года понес убытки, потеряв около 2,7 млрд долларов. Главным виновником убытков розничного и технологического гиганта за год стали инвестиции компании в производителя электромобилей Rivian, стоимость которого резко упала в 2022 году.

Вторым пострадавшим миллиардером стал Илон Маск, его чистая стоимость снизилась на 39 млрд долларов. Генеральный директор Tesla потерял около 100 млрд долларов в 2022 году. Его компания столкнулась с экономическими трудностями из-за жестких ограничений в Китае, крупнейшем рынке Tesla за пределами США.

Кроме того, более 350 тыс. автомобилей Tesla отозвала Национальная администрация безопасности дорожного движения из-за проблем с программным обеспечением системы помощи при вождении. Около 29 348 автомобилей Model X, как сообщается, имеют неисправные подушки безопасности, в то время как более 300 тыс. автомобилей имеют проблемы с задними фонарями. Национальная администрация также сообщила, что было зафиксировано как минимум два случая отсоединения рулевого колеса на автомобилях Tesla Model Y.

Кроме этого, на состояние Илона Маска повлияло приобретение соцсети Twitter в октябре, когда он взял на себя долг компании в размере 13 млрд долларов США (19,5 млрд австралийских долларов). Бизнес-магнат сократил почти половину сотрудников Twitter в течение недели после завершения сделки.

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