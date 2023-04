Главный снайпер "МанСити" побил 20-летний рекорд для игроков из АПЛ

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



Норвежский форвард "горожан" довел количество своих голов во всех турнирах нынешнего сезона до 45. Это новый рекорд среди игроков Английской Премьер-лиги. Прежние цифры – 44 гола – принадлежали знаменитому нападающему "МЮ" Рууд Ван Нистелрою, когда он отличился в сезоне 2002/2003.

45 - Erling Haaland has scored 45 goals in all competitions this season, the most ever by a Premier League player in a single campaign. Brimful. #MCIBAY pic.twitter.com/exENZi02iM