Главный снайпер "МанСити" побил 20-летний рекорд для игроков из АПЛ

Лучший бомбардир клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд по голам за сезон для игроков из английского первенства. 22-летний футболист достиг показателя 45 голов за сезон, забив мяч в ворота "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



Норвежский форвард "горожан" довел количество своих голов во всех турнирах нынешнего сезона до 45. Это новый рекорд среди игроков Английской Премьер-лиги. Прежние цифры – 44 гола – принадлежали знаменитому нападающему "МЮ" Рууд Ван Нистелрою, когда он отличился в сезоне 2002/2003.

45 - Erling Haaland has scored 45 goals in all competitions this season, the most ever by a Premier League player in a single campaign. Brimful. #MCIBAY pic.twitter.com/exENZi02iM — OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2023

Эрлинг Холанд уже за дебютный сезон в "МанСити" забил 30 голов в 27 играх АПЛ, 11 из которых – в 7 поединках Лиги чемпионов, один – в двух матчах Кубка Английской лиги и три гола – в двух встречах Кубка Англии. Молодой норвежец оформил 45 голов за 39 матчей этого сезона.





Накануне 22-летний норвежец помог своему коллективу разгромить "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 3:0. Эрлинг забил победный гол на 76-й минуте поединка. А немцы потерпели крупнейшее поражение за полтора года. До этого мюнхенцы уступали с разницей в три и более мяча "Боруссии" – 0:5 в Кубке Германии. Это было 27 октября 2021 года.

А в Лиге чемпионов "Бавария" крупно проиграла 27 сентября 2017 года, когда уступила "ПСЖ" – 0:3.