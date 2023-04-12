Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главный снайпер "МанСити" побил 20-летний рекорд для игроков из АПЛ

Футбол Рекорд АПЛ Фото: Instagram/mancity
Лучший бомбардир клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд по голам за сезон для игроков из английского первенства. 22-летний футболист достиг показателя 45 голов за сезон, забив мяч в ворота "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Норвежский форвард "горожан" довел количество своих голов во всех турнирах нынешнего сезона до 45. Это новый рекорд среди игроков Английской Премьер-лиги. Прежние цифры – 44 гола – принадлежали знаменитому нападающему "МЮ" Рууд Ван Нистелрою, когда он отличился в сезоне 2002/2003.

Эрлинг Холанд уже за дебютный сезон в "МанСити" забил 30 голов в 27 играх АПЛ, 11 из которых – в 7 поединках Лиги чемпионов, один – в двух матчах Кубка Английской лиги и три гола – в двух встречах Кубка Англии. Молодой норвежец оформил 45 голов за 39 матчей этого сезона.  


Накануне 22-летний норвежец помог своему коллективу разгромить "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 3:0. Эрлинг забил победный гол на 76-й минуте поединка. А немцы потерпели крупнейшее поражение за полтора года. До этого мюнхенцы уступали с разницей в три и более мяча "Боруссии" – 0:5 в Кубке Германии. Это было 27 октября 2021 года. 

А в Лиге чемпионов "Бавария" крупно проиграла 27 сентября 2017 года, когда уступила "ПСЖ" – 0:3.

Читайте также

Французского наставника "Аль-Насра" могут уволить по просьбе Роналду

Куандык Шынасилов
Эрлинг Холанд Манчестер сити
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
жанаозеновцы
Протестующих в Астане нефтяников отправляют в Мангистау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления