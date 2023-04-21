Пульт в руки: топ-5 громких кинопремьер 2023 года

Впереди выходные, можно отдохнуть от будничной рутины и погрузиться в мир кино. Редакция Zakon.kz подготовила подборку самых интересных и долгожданных фильмов, которые можно посмотреть всей семьей, и они скрасят ваш досуг.

1. "Джон Уик 4"

Долгожданная 4 часть криминального триллера, которую особенно ждали поклонники захватывающих сюжетов и ярких трюков. Несравненный Киану Ривз в главной роли продолжает историю неудержимого наемного убийцы, который вновь выходит на тропу войны с организацией "Высший стол", руководящей всем криминальным миром. Главный герой нашел способ одолеть правление кланов, но на этот раз ему предстоит встретиться с совершенно новым противником, который может превратить старых друзей Джона в его кровных врагов. Это яркое драматическое продолжение, от финальной развязки которого зрители точно не останутся равнодушными. Фильм – идеальный пример того, как экшен достигает таких невиданных высот в плане постановки, что его можно назвать настоящим искусством.

2. "Мое прекрасное несчастье"

Это новый хит от создателей франшизы фильма "После". Любителям романтических комедий однозначно стоит посмотреть эту ленту. Главная героиня Эбби – загадочная и недоступная первокурсница, которая хочет сбежать от своего прошлого. Трэвис – бунтарь и чемпион подпольных боев, который не верит в любовь. Он воплощает в себе все, от чего Эбби стоит держаться подальше. Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, то девушка проведет месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется. Стоит отметить, что роман, написанный американкой Джейми МакГвайр "Мое прекрасное несчастье", в 2012 году вошел в топ книг по версии The New York Times, а спустя 12 лет получил голливудскую адаптацию.

3. "Бюро магических услуг"





Фэнтези картина по новелле Тома Холта о том, что даже магическая корпорация может таить темные бюрократические секреты. По сюжету фильма простые клерки работают в очень необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Обычная парочка стажеров даже не подозревает, во что ввязалась. Столкнувшись с рядом странных происшествий, они понимают, что их работодатели – настоящие злодеи, которые хотят изменить древний мир магии и добавить в него современные стратегии плана. Фильм позволит погрузить зрителя в мир магии и простых детских моралей, о которых так часто забывают люди.

4. "Кокаиновый медведь"





Американский фильм в жанре черной комедии и триллера от режиссера Элизабет Бэнкс. В основе сюжета лежат реальные события, которые произошли в 1985 году, когда американский черный медведь проглотил пакеты с кокаином. Главный герой комедийного фильма "Кокаиновый медведь" – шериф Конвери, который следит за порядком в маленьком американском городке где-то в дебрях штата Джорджия далеко в лесах. Спокойная жизнь шерифа походит к концу, когда недалеко от его городка терпит крушение маленький самолет. Мало того, это самолет контрабандистов, а медведь по прозвищу Барибал съедает один из пакетов с кокаином. Теперь этот медведь становится настоящей угрозой для всех, кто попадается на его пути. Барибал совсем не стесняется устраивать набеги в город и пакостить. Самые большие сложности ждут шерифа Конвери впереди – скоро здесь появятся владельцы упавшего самолета с ценным грузом.

5. "Крик 6"





Любителям пощекотать нервы и поклонникам популярной франшизы "Крик" обязательно стоит посмотреть эту картину. Фильм – прямое продолжение недавнего перезапуска с новым поколением героев. По сюжету четверо выживших после череды убийств покидают Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке. Герои пытаются забыть о прошлом и начать новую жизнь. Однако, когда начинает происходить серия жестоких убийств, и маньяк оставляет маски предыдущих убийц-призраков на каждом месте преступления, группа снова оказывается в опасности.