Советы юриста: каким образом ущемляются права кредиторов при банкротстве физических лиц

Полемичные нормы Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" комментируют для издания Zakon.kz Ильяс Ибраимов и Тамила Кангожина, юристы адвокатской конторы Kaplan, Lee & Partners.

Продолжаем анализировать нормы Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК". Некоторые положения документа по-прежнему остаются полемичными, а некоторые нормы просят разъяснений.

Можно ли считать ущемлением прав кредиторов отсутствие возможности реализовать в счет долга единственное жилье банкрота?

Единственное жилье банкрота по действующему закону не может быть обращено в имущественную массу банкрота. У профессионального сообщества возникают вопросы относительно отсутствия в законе возможности определения необходимой минимальной площади для проживания банкрота. Если бы такая возможность была закреплена в законе, отмечают эксперты, логично предложить вариант обмена более дорогого имущества банкрота на менее дорогое с возможностью погашения всего или части долга за счет разницы.

Например, единственное жилье должника – это частный дом с земельным участком, жилая площадь которого составляет 300 кв. м. Законом не предусмотрена возможность обмена принадлежащего должнику имущества на новое, допустим, площадью 70 кв. м и реализации его дома с земельным участком для последующего полного или частичного погашения задолженности. При условии превышения стоимости изъятого жилища должника разница бы ему возвращалась.

"Данный вопрос был задан нами на онлайн конференции с участием Кайрата Миятова, заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. Ответ был следующим: "Касательно установления минимальной квадратуры, оставляемой гражданину, сообщаем, что реализация данного предложения породит многочисленные судебные разбирательства. Кроме того, не определен орган, который будет этим заниматься, и из каких источников будет предоставляться взамен другое жилье", – говорят Ильяс Ибраимов и Тамила Кангожина.

Также в законе есть примечательные моменты по части запретов на получение займов у МФО и БВУ, которые теоретически возможно обойти путем получения займа на третье лицо. К тому же, отмечают эксперты, согласно нормам закона, нет возможности контролировать должника по части получения займов от физических лиц, которые могут быть и не в курсе его текущего финансового положения. И, наконец, юристы отвечают на один из главных вопросов – почему не стоит отождествлять процедуру банкротства физических лиц с кредитной амнистией?

В обществе существует мнение, что банкротство физических лиц и кредитная амнистия в чем-то схожи. Это достаточно серьезное заблуждение. Амнистия не влечет за собой тот ряд последствий, который предусмотрен после применения процедуры банкротства. Амнистия не подразумевает реализации всего имеющегося имущества в счет погашения задолженностей перед кредиторами. Более того, при амнистии нет возможности привлечения должника к ответственности за сокрытие имущества или информации о нем.

Что могут забрать?

Какое имущество может быть реализовано в пользу кредитора? Каковы действия, если стоимость реализованного имущества превышает сумму долга?

В имущественную массу банкрота включаются: все движимое и недвижимое имущество, которое зарегистрировано в РК и других странах, наличные и безналичные денежные средства, требования к дебиторам и по договору долевого участия, доли в компаниях РК и других странах, ценные бумаги и финансовые инструменты, драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия, авторские права и интеллектуальная собственность, животные, цифровые активы.

В имущественную массу банкрота не включаются: единственное жилье, не находящееся в залоге, предметы и имущество, которые необходимы для существования самого должника и лиц, находящихся у него на иждивении (полный перечень имущества в ст. 61 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей").

Имущество должника описывается, оценивается и включается в имущественную массу, а впоследствии реализовывается для расчета с кредиторами. В случае если стоимость реализованного имущества превышает сумму долга, оставшееся имущество, которое не было продано и принято в натуре кредиторами и финансовым управляющим, или оставшаяся сумма возвращается должнику.

Если должен нескольким кредиторам, как определяется очередность погашения?

Очередность распределения имущественной массы после реализации имущества финансовым управляющим устанавливается следующим образом:

Расходы по проведению банкротства: оценка, содержание и прочие – оплачиваются вне очереди.

В первую очередь погашаются долги по алиментам, а также в случае нанесения должником вреда здоровью и жизни других людей.

Во вторую очередь производится оплата по обязательствам перед бюджетом.

В третью очередь оплачиваются долги по гражданско-правовым сделкам, а также залоговому кредитору в случае отказа принять залоговое имущество в натуре или непогашения расходов, произведенных финансовым управляющим на содержание и оценку залога. Вновь образованный кредитор, лишившийся имущества в ходе процедуры банкротства должника, в результате признания недействительной сделки, ранее заключенной с должником, также становится в третью очередь на сумму, равную стоимости утраченного имущества.

В четвертую очередь закрываются долги по убыткам, пени и штрафам.

В пятую очередь погашаются долги перед кредиторами, которые заявили невовремя свои требования.

Требования в рамках отдельной очереди при недостаточности имущества погашаются пропорционально заявленным суммам. После продажи имущества и расчетов с кредиторами финансовым управляющим готовится заключительный отчет, который в течение одного месяца должен быть утвержден судом. Суд утверждает заключительный отчет, завершает процедуру и списывает оставшиеся непогашенными долги либо отказывает в их списании.

Рефинансирование или банкротство?

"Все зависит от преследуемых целей. В возможностях, которые предоставляет новый закон, люди чаще всего видят способ избавления от всех долгов со сравнительно минимальными последствиями. Мы разбирали все меры, применяемые к должнику, который решил применить процедуру банкротства. Запреты в виде невозможности получения займов легко можно обойти путем получения займа на третье лицо, никто не может контролировать также и добросовестное отношение должника к получению займов от физических лиц, которые могут быть и не в курсе его текущего финансового положения. А запрет на выезд за пределы РК снимается при окончании процедуры". Ильяс Ибраимов, Тамила Кангожина

Кроме того, люди зачастую путают понятие банкротство с финансовой амнистией. Это серьезное заблуждение. Амнистия не влечет за собой тот ряд последствий, который предусмотрен после применения процедуры банкротства. Амнистия не подразумевает реализации всего имеющегося имущества в счет погашения задолженностей перед кредиторами. Более того, при амнистии нет возможности привлечения должника к ответственности за сокрытие имущества или информации о нем.



Ввиду принятия упомянутого закона в вопросах переговоров с кредитором у должника появились существенные "козыри".

Вот лишь некоторые примеры:

изменение срока исполнения обязательства (отсрочка и (или) рассрочка выплаты долга); прощение долга или его части, в том числе неустойки (штрафов, пени); снижение процентной ставки вознаграждения за пользование займом; уменьшение размера регулярных текущих выплат с одновременным увеличением общего срока пользования займом; изменение способа исполнения обязательства; удовлетворение требований залогового кредитора путем передачи ему предмета залога при условии прощения залоговым кредитором обязательств по договору банковского займа.

"На наш взгляд, данные обязательства являются достаточно сильным рычагом давления на кредитора при проведении переговоров – можно указать кредитору на его обязанность применения данных действий в отношении должника. Если у гражданина действительно есть желание именно погасить задолженность, не опорочив имени, то переговоры будут идти достаточно легко. Раньше обязательства в предоставлении такого рода поблажек у кредитора не было. Учитывая вышесказанное, юристы в данном вопросе могут "выбить" максимальное количество преференций, применяемых в отношении должника, без применения в его отношений самой процедуры банкротства, а это повлечет отсутствие каких-либо ограничений в последующем". Ильяс Ибраимов, Тамила Кангожина

Какие ограничения накладывает признание банкротом?

Согласно ст. 47 закона информация о лицах, в отношении которых была применена процедура банкротства, будет осуществляться путем "размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа и веб-портале "Электронного правительства" списка граждан, в отношении которых применены, прекращены и завершены процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного и судебного банкротства".

После признания банкротом должнику запрещается в течение пяти лет получать займы в банках и МФО. Возможность проведения повторной процедуры банкротства допускается только по истечении семи лет после проведения процедуры банкротства.



Однако у ломбардов остается возможность давать взаймы банкротам. Возможно, это обусловлено тем, что ломбарды при выдаче займа сразу же получают, так скажем, "предмет залога". В случае неисполнения обязательств ломбарды просто его реализуют.

Не снимаются обязательства по долгам по выплате алиментов, а также за вред, нанесенный жизни и здоровью. После признания банкротом нет каких-либо ограничений по осуществлению предпринимательской деятельности и найму сотрудников.

Какова ответственность за нарушения норм закона о банкротстве граждан РК?

В отношении должника за сокрытие имущества или информации о нем предусмотрена административная ответственность. Кроме того, в отношении финансового управляющего также предусмотрена административная ответственность за неправомерные действия при осуществлении процедуры.

Но в данном случае следует говорить об ответственности и в более широком смысле слова. На самом деле подача заявки на банкротство – это очень серьезный шаг.

Учитывая кажущиеся незначительные последствия применения данной процедуры, у многих возникает ошибочное мнение, что данный закон является панацеей, но это не так. Если мыслить чуть шире забот о собственном благосостоянии, то каждое применение данной процедуры влечет последствия для кредитора, будь то БВУ или ломбард или же физическое лицо.

В рамках государства эти процедуры разрушат бизнесы некоторых предпринимателей, которые уповали на добросовестность заемщиков. Более того, это повлияет и на добросовестных заемщиков, так как беззалоговые кредиты станут просто невыгодными для кредиторов, что повысит процентные ставки и сделает получение кредитов и вовсе невозможным для части граждан.

Возможно, не помешало бы понижение так называемого "беззалогового кредитного лимита", чтобы получить заем возможно было только с предоставлением залога. Либо без использования залога, но очень небольшую сумму.

Виды процедур банкротства физических лиц и в каких случаях они возможны

Законом предусмотрены следующие виды процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство, процедура восстановления платежеспособности. Особенности внесудебного банкротства: 1. Долги должны быть только перед банками, микрофинансовыми (МФО) и коллекторскими организациями. 2. На имя гражданина не должно быть зарегистрировано имущество либо доля в имуществе. 3. На дату подачи заявления долг не может превышать 1600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году). 4. Не должно быть погашения долгов в банках, МФО в течение последних 12 месяцев до подачи заявления на банкротство. 5. До подачи на банкротство в момент, когда должник вышел на просрочку, нужно обратиться в банк, МФО с просьбой изменить условия займа. 6. С момента применения предыдущего банкротства прошло более 7 лет. Особенности судебного банкротства: 1. Долги на дату подачи заявления превышают сумму 1600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году) перед любыми кредиторами. 2. Не должно быть погашения по долгам перед банками, МФО в течение последних 12 месяцев до подачи заявления на банкротство. 3. До подачи на банкротство после выхода на просрочку по долгам перед банками, МФО нужно обратиться к ним с просьбой изменить условия займа. 4. С момента применения предыдущего банкротства прошло более 7 лет. Особенности процедуры восстановления платежеспособности: 1. Должник не лишается имеющегося у него имущества. 2. Финансовым управляющим составляется план восстановления платежеспособности. 3. Проект плана составляется в течение одного месяца со дня решения суда о принятии процедуры восстановления (согласовывается с кредиторами, утверждается судом). 4. При наличии возвращенного без исполнения исполнительного документа в отношении должника должник имеет право обратиться в суд для применения в его отношении процедуры восстановления платежеспособности.

Напомним, что на сегодняшний день прожиточный минимум на одного человека составляет 40 567 тенге. То есть в случае, если банкрот имеет на иждивении других лиц, на каждого из них он вправе оставлять эту же сумму.