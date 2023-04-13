Статистика по COVID-19 снизилась в Казахстане

За прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом уменьшилось по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Zakon.kz.

На утро 13 апреля в Казахстане зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом. Накануне показатель был на отметке 65 человек за сутки.

Лечение продолжают получать 1696 человек, из них в стационарах находятся 186 пациентов, амбулаторно – 1510 пациентов.

Из числа заболевших находятся:

в тяжелом состоянии – 2 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0.

На утро 12 апреля число заразившихся, согласно официальной статистике, составило 65 человек. Летальных исходов не зарегистировано.

