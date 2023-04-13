Статистика по COVID-19 снизилась в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом уменьшилось по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Zakon.kz.
На утро 13 апреля в Казахстане зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом. Накануне показатель был на отметке 65 человек за сутки.
Лечение продолжают получать 1696 человек, из них в стационарах находятся 186 пациентов, амбулаторно – 1510 пациентов.
Из числа заболевших находятся:
- в тяжелом состоянии – 2 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
На утро 12 апреля число заразившихся, согласно официальной статистике, составило 65 человек. Летальных исходов не зарегистировано.
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