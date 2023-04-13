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Законодательство РК

Размеры пожизненных выплат спортсменам установили в Казахстане

Установлены пожизненные выплаты спортсменам и тренерам Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта разработало Правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установлении их размеров, сообщает Zakon.kz.

Материальное обеспечение выплачивается следующим спортсменам и тренерам, являющимся гражданами РК, имеющим трудовой стаж не менее 20 лет в области физической культуры и спорта, в частности:

  • спортсменам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и чемпионов мира по олимпийским видам спорта;
  • тренерам, подготовившим вышеназванных спортсменов.

За подготовку одного и того же спортсмена материальное обеспечение выплачивается одному тренеру.

В случае повторного получения спортсменом новых достижений материальное обеспечение также выплачивается другому тренеру.

Материальное обеспечение выплачивается за счет средств республиканского бюджета через бюджетные программы уполномоченного органа в области физической культуры и спорта.

Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

  • спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 МРП (345 000 тенге в 2023 г.);
  • тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, или чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – также 100 МРП.

При этом спортсменам и тренерам, имеющим одновременно право на получение материального обеспечения по нескольким основаниям, материальное обеспечение выплачивается только по одному из оснований по наивысшему размеру.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 апреля.

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