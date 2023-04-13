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Токаев назначил зампредседателей КНБ

Токаев назначил зампредседателей КНБ Фото: gov.kz
Распоряжениями главы государства Касым-Жомарта Токаева назначены заместители председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Руслан Сейсембаев назначен заместителем председателя КНБ  РК – начальником Службы антитеррора;

Асхат Тулеуов назначен заместителем председателя КНБ РК – начальником Службы экономической безопасности.

Ранее Асхат Тулеуов был начальником территориального органа КНБ.

Также распоряжением главы государства Нургали Билисбеков освобожден от должности заместителя председателя КНБ РК. 

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Анастасия Стативкина
КНБ Казахстан
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