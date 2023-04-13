Токаев назначил зампредседателей КНБ
Фото: gov.kz
Распоряжениями главы государства Касым-Жомарта Токаева назначены заместители председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Руслан Сейсембаев назначен заместителем председателя КНБ РК – начальником Службы антитеррора;
Асхат Тулеуов назначен заместителем председателя КНБ РК – начальником Службы экономической безопасности.
Ранее Асхат Тулеуов был начальником территориального органа КНБ.
Также распоряжением главы государства Нургали Билисбеков освобожден от должности заместителя председателя КНБ РК.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ