В Казахстане 62,3 тыс. заемщикам одобрены изменения условий заключенных договоров по банковским займам и микрокредитам, сообщает Zakon.kz.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на системной основе осуществляет мониторинг и анализ применения порядка урегулирования проблемной задолженности банками и микрофинансовыми организациями.



По данным Агентства, за январь-февраль 2023 года в банки и МФО за изменением условий заключенных кредитных договоров обратилось более 93,6 тыс. заемщиков. Из них в отношении порядка 62,3 тыс. заемщиков (свыше 70% граждан) проведена работа по реструктуризации займов и микрокредитов. В целом, в 2022 году банками и МФО рассмотрено 708,7 тыс. заявлений заемщиков, из которых свыше 527,8 тыс. гражданам одобрена реструктуризация.



Подробнее о том, что делать заемщикам в случае возникновения просрочки по кредиту, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в банк или МФО, в которой он обслуживается, для реструктуризации кредита с письменным заявлением или иным способом, который прописан в договоре.

В своем заявлении заемщику нужно указать:

причину неисполнения своих обязательств;

свои варианты по погашению в дальнейшем кредита.

К заявлению необходимо в обязательном порядке приложить документы, подтверждающие ухудшение вашего финансового состояния: это может быть информация о вашем финансовом и социальном положении, снижении либо отсутствии доходов, что не позволяет вам исполнять в полном объеме свои обязательства, и другое. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения.

После того, как заемщик предоставит все необходимые документы, банком или МФО будет начата процедура рассмотрения обращения с учетом таких факторов, как текущее финансовое и социальное положение (платежеспособность) заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу до наступления просрочки.

Банк или МФО в течение 15 календарных дней должен предоставить заемщику ответ:

согласиться, приняв предложенные изменения в условия договора;

предоставить свои предложения по изменению условий договора;

отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Согласно законодательству, внесение изменений в условия договора займа предусматривает следующее:

изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;

отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменение срока займа;

прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;

представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;

реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

Что делать заемщику, если взаимоприемлемый вариант не найден?

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, либо кредитором не были проведены процедуры урегулирования просроченной задолженности и не предоставлены мотивированные обоснования, заемщик вправе в течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Внимание! Заемщик к своему заявлению обязательно должен приложить доказательства обращения в кредитную организацию и недостижения с ней взаимоприемлемого решения. На основании заявления заемщика Агентством будет инициирована документальная проверка в отношении банка или МФО.

Что будет, если заемщик не обратится в кредитную организацию?

В этом случае кредитор вправе применить меры в отношении неплатежеспособного заемщика:

снять средства со счета должника в счет погашения займа, за исключением специальных счетов, предназначенных для получения пособий, алиментов, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег по договору об образовательном накопительном вкладе;

передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству или уступить права требования третьим лицам.

Передача задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству допускается при наличии в договоре займа права кредитной организации на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору займа.

Кроме этого, кредиторы могут обратиться в суд для принудительного взыскания. При этом суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе были ли предприняты все меры по урегулированию задолженности кредитором и заемщиком.

Помните, что положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому ни в коем случае не скрывайтесь от кредитора. Чем раньше вы примете меры по урегулированию просроченной задолженности, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности.



