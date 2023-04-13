Ученые выявили новую методику диагностирования болезни Паркинсона на ранней стадии

Американские исследователи утверждают, что нашли метод, позволяющий выявить болезнь до появления симптомов, что дает возможность более раннего лечения, сообщает Zakon.kz.

Болезнь Паркинсона трудно диагностировать, поскольку в настоящее время не существует специфического теста на это заболевание. Симптомы варьируются, а некоторые другие заболевания имеют схожие симптомы, сообщает The Guardian.



Американские ученые заявили, что придумали способ выявить накопление аномальных белков, связанных с болезнью, задолго до появления симптомов.

Исследование подтверждает, что метод, известный как анализ усиления семян альфа-синуклеина (alphaSyn-SAA), может точно определить людей, подверженных риску развития заболевания.

Полученные результаты могут проложить путь к раннему выявлению, диагностике и лечению болезни Паркинсона.

За последние 25 лет распространенность этого заболевания во всем мире удвоилась, и теперь им страдают до 10 млн человек. Недавние диагнозы, поставленные ряду известных людей, включая конгрессвумен США Дженнифер Векстон и британского телеведущего Джереми Паксмана, повысили осведомленность общественности.

Профессор Эндрю Сидероуф из Университета Пенсильвании, один из ведущих авторов исследования, сказал, что выявление эффективного биомаркера патологии болезни Паркинсона может иметь глубокие последствия для методов лечения этого заболевания.

Болезнь Паркинсона вызывается накоплением аномальных белков, известных как альфа-синуклеин (alphaSyn), во всем мозге и нервной системе. Считается, что это накопление происходит за несколько лет до появления таких физических симптомов, как тремор, медлительность движений или мышечная скованность.

В исследовании приняли участие 1123 человека, что делает его одним из крупнейших на сегодняшний день для оценки полезности метода альфаСин-САА. Однако исследователи предупредили, что для полной оценки полезности метода необходимы дальнейшие долгосрочные исследования с большим объемом выборки.