Как в Казахстане планируют управлять активами Национального фонда

Нацбанк разработал проект "Концепции по управлению активами Национального фонда РК до 2030 года", сообщает Zakon.kz.

Национальный фонд представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства Республики Казахстан в Национальном банке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли Республики Казахстан по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, в размере, определяемом в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Основная цель Национального фонда – сбережение финансовых ресурсов путем формирования накоплений для будущих поколений и снижение зависимости республиканского бюджета и экономики страны от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов. Функциями Национального фонда являются сберегательная и стабилизационная.

Cберегательная функция направлена на решение долгосрочной задачи по сбережению нефтяных доходов для будущих поколений страны, тогда как стабилизационная функция направлена на решение краткосрочных задач по обеспечению текущих потребностей республиканского бюджета.

На фоне непредсказуемой геополитической ситуации, анонсированного перехода к зеленой экономике и низкоуглеродной стратегии, задача по усилению сберегательной функции Национального фонда становится наиболее приоритетной. Итогом реализации Концепции должно стать увеличение валютных активов Национального фонда до 100 млрд долларов США в 2030 году.

Накопление активов в Национальном фонде необходимо также и для реализации новой государственной программы – «Нацфонд-детям», запускаемой по инициативе президента Республики Казахстан с 2024 года. Осуществление данной масштабной программы должно быть обеспечено высоким уровнем сбережения активов Национального фонда, в том числе за счет повышения качества управления и обеспечения достойного инвестиционного дохода.



Видение развития управления активами Национального фонда

Доверительное управление активами Национального фонда осуществляется Национальным банком. При этом Национальный банк самостоятельно осуществляет инвестирование активов Национального фонда в инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках.

Задачи Нацбанка состоят в том, чтобы обеспечить высокий уровень доходности в долгосрочной перспективе при умеренном риске в целях сохранности, поддержания достаточного уровня ликвидности и приумножения активов Национального фонда.

Ожидается, что в результате реализации данной Концепции и поддержания сбалансированного распределения активов сберегательного портфеля потенциальная доходность активов Национального фонда в долгосрочной перспективе вырастет на 1% (в годовом выражении) относительно консервативного распределения активов в среднем за период с 2023 по 2030 год.

Цели стабилизационного портфеля Национального фонда

Максимальный размер стабилизационного портфеля Национального фонда составляет 10 млрд долл. США. В случае, если по итогам года размер стабилизационного портфеля превышает 10 млрд долл. США, деньги в сумме разницы переводятся из стабилизационного в сберегательный портфель.

При недостаточности активов стабилизационного портфеля трансфертов в республиканский бюджет и (или) размещения Национального фонда в казахстанские финансовые инструменты производится перевод части активов из сберегательного портфеля в стабилизационный портфель.

Цели сберегательного портфеля Национального фонда

Сберегательный портфель Национального фонда не имеет ограничений по объему. Его целью является обеспечение высокого уровня доходности в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска.

Стратегическое распределение сберегательного портфеля Национального фонда определяет его ожидаемую доходность и умеренный уровень риска. Доли сберегательного портфеля распределены следующим образом: 60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота.

Стратегическое распределение предполагает также диверсификацию облигаций на государственные облигации развитых стран, корпоративные облигации и государственные облигации развивающихся стран.

Основные принципы управления активами Национального фонда

1) диверсификация инвестиций – распределение инвестиций по классам активов, странам и валютам, стилям управления, в том числе за счет привлечения внешних управляющих, что предполагает снижение рисков, не снижая доходность инвестиций, благодаря компенсационному эффекту, когда падение стоимости одного актива компенсируется ростом стоимости другого;

2) управление рисками – управление активами Национального фонда, исходя из цели найти баланс между максимизацией доходности и минимизации рисков в рамках отдельных классов активов и в совокупности, что обеспечивается сочетанием опытного персонала, количественных инструментов анализа, совместных инвестиционных процессов и надежных механизмов контроля рисков;

3) подотчетность – обязательная ежегодная публикация информации о доверительном управлении активами Национального фонда с указанием результатов по инвестиционной доходности в долгосрочном горизонте за последние 5 и 10 лет и с начала управления активами Национального фонда;

4) эффективность – управление активами Национального фонда, исходя из необходимости сохранения активов и обеспечения доходности в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска.

Основные подходы управления активами Национального фонда

Основными подходами управления активами Национального фонда являются:

1) непрерывное совершенствование процессов управления активами –непрерывный поиск новых способов совершенствования процесса управления активами с помощью инновационных технологий и повышения компетентности сотрудников Национального банка, а также культивирование инвестиционной культуры, которая строится на укреплении принципов независимости, повышении толерантности к ошибкам, привычке учиться на ошибках и перенимать позитивный зарубежный опыт;

2) автоматизация процессов управления активами – использование современных технологий при управлении активами с ориентацией на инновации, удаление решений по применению устаревших технологических процессов и их замена на современные технологические процессы;

3) развитие компетенций в управлении активами – применение экспертизы и консультаций в области управления активами, а также обучение у внешних зарубежных управляющих, стремление внести положительный вклад в развитие внутреннего рынка по управлению активами.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

Целевой индикатор – увеличение долгосрочной доходности (за период с 2023 по 2030 год) сберегательного портфеля Национального фонда при сбалансированном стратегическом распределении активов Национального фонда (с целевым распределением: 60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота) по сравнению с консервативным распределением (80% – облигации развитых стран, 20% – акции).

Ожидаемый результат – достижение сверхдоходности, то есть увеличение доходности сберегательного портфеля Национального фонда за период с 2023 по 2030 год в размере не менее чем на 1% (в годовом выражении) относительно консервативного распределения активов. Сверхдоходность будет способствовать увеличению (при условии соблюдения контрцикличного бюджетного правила) к 2030 году объема активов Национального фонда до 100 млрд долларов США.

Проект Концепции размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 26 апреля 2023 года.