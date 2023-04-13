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В Карагандинской области несколько сел получат новые названия

В Карагандинской области переименуют несколько сел Фото: акимат города Караганды
Подготовлены проект постановления акимата и решения маслихата области "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Карагандинской области", сообщает Zakon.kz.

"Переименовать село Новостройка Уштобинского сельского округа Бухар Жырауского района в село Атамекен", - говорится в документе.

Кроме того, будут переименованы следующие сельские округа и села Осакаровского района:

  • Звездный сельский округ – в сельский округ Жұлдыз;
  • Тельманский сельский округ – в сельский округ Нияз;
  • Село Звездное Звездного сельского округа – в село Жұлдыз;
  • Село Комсомольское Николаевского сельского округа – в село Қайыңды;
  •  Село Сенакосное Каратомарского сельского округа ауылын – в село Қаратомар;
  • Село Тельманское Тельманского сельского округа – в село Қаракөл;
  • Село Чапаево Садового сельского округа – в село Жаңатоған.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 апреля.


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