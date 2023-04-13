В Карагандинской области несколько сел получат новые названия

Подготовлены проект постановления акимата и решения маслихата области "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Карагандинской области", сообщает Zakon.kz.

"Переименовать село Новостройка Уштобинского сельского округа Бухар Жырауского района в село Атамекен", - говорится в документе.

Кроме того, будут переименованы следующие сельские округа и села Осакаровского района:

Звездный сельский округ – в сельский округ Жұлдыз;

Тельманский сельский округ – в сельский округ Нияз;



Село Звездное Звездного сельского округа – в село Жұлдыз;



Село Комсомольское Николаевского сельского округа – в село Қайыңды;



Село Сенакосное Каратомарского сельского округа ауылын – в село Қаратомар;

Село Тельманское Тельманского сельского округа – в село Қаракөл;



Село Чапаево Садового сельского округа – в село Жаңатоған.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 апреля.



