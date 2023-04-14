В Казахстане ужесточат регулирование ставок по микрокредитам населению

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка подготовлен проект поправок в постановление Нацбанка "Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита", сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что проектом предусмотрено снижение предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом на период до 45 календарных дней.

Согласно тексту документа, предельное значение вознаграждения по беззалоговым микрокредитам граждан на срок до 45 календарных дней составит не более 0,8% в день. При этом сумма вознаграждения не должна превышать:

20% от суммы микрокредита, не превышающего 25 МРП;

15% от суммы микрокредита, равного или превышающего 25 МРП.

Размер МРП устанавливается на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, взятого под залог имущества, планируют установить в размере 1% в день, но не более 20% от суммы микрокредита, выданного на срок до 45 календарных дней.

Если срок такого договора превышает 45 календарных дней, то предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом, составит не более 0,8% в день.

Напомним, в настоящее время предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом, установлено в размере менее 1% в день, но не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до сорока пяти календарных дней. Если же срок договора превышает 45 календарных дней, предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом, устанавливается в размере менее 0,35 процентов в день.

Проект постановления размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 28 апреля 2023 года.