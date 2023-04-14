Председатель правления СК "Евразия" покинул пост

Глава страховой компании "Евразия" Борис Уманов принял решение покинуть должность председателя правления и члена совета директоров, сообщает Zakon.kz.

Временно исполняющим обязанности председателя правления компании избран Самат Кабдолов.





Самат Кабдолов. Фото: СК "Евразия"

По данным компании, он почти 15 лет отвечает за стратегически важные направления деятельности компании – андеррайтинг и перестрахование.



СК "Евразия" Борис Уманов возглавлял с 2002 года. Согласно информации, опубликованной на сайте страховой компании, ему принадлежат 5% акций СК "Евразия", 95% долей владеет АО "Евразийская финансовая компания".





Борис Уманов. Фото: СК "Евразия"

По данным Национального банка, на 1 января 2023 года компания занимает первое место среди страховых компаний Казахстана по активам – 426,8 млрд тенге.

