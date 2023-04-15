Илон Маск будет разрабатывать нейросети в своей новой компании
Фото: pixabay
Миллиардер Илон Маск, основал компанию X.AI для работы в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz
"Согласно документам штата, Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, которая зарегистрирована в Неваде", - говорится в статье The Wall Street Journal.
По данным портала, компания зарегистрирована в штате Невада.
Также, по информации Маск планирует создать стартап в области искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию популярной нейросети ChatGPT от OpenAI.
Отмечается, что Маск уже собирает команду исследователей и инженеров в области ИИ.
Ранее мы писали, что компания Илона Маска Space X запустит сверхтяжелую ракету.
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