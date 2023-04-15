Илон Маск будет разрабатывать нейросети в своей новой компании

Миллиардер Илон Маск, основал компанию X.AI для работы в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz

"Согласно документам штата, Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, которая зарегистрирована в Неваде", - говорится в статье The Wall Street Journal.

По данным портала, компания зарегистрирована в штате Невада.

Также, по информации Маск планирует создать стартап в области искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию популярной нейросети ChatGPT от OpenAI.

Отмечается, что Маск уже собирает команду исследователей и инженеров в области ИИ.

Ранее мы писали, что компания Илона Маска Space X запустит сверхтяжелую ракету.