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Победа Елены Рыбакиной вывела сборную Казахстана в финал командного чемпионата мира

Теннис Победа Польша Фото: ktf.kz
Лидер сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина принесла решающее и необходимое очко для успеха в противостоянии с командой Польши в рамках игр Кубка Билли Джин Кинг. Итоговый счет стал 3:0, и казахстанки гарантировали себе место в финале чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

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Во второй игровой день противостояния между сборными Казахстана и Польши по расписанию на корты первыми вышли Елена Рыбакина и Магда Линетт. Чемпионка "Уимболдона-2022" не стала надолго затягивать судьбу этого поединка и завершила успехом в свою пользу, а с ней подарила себе и своим подругам по сборной путевку на мировое первенство. Где казахстанская женская дружина будет играть второй год подряд. 

Во встрече с польской теннисисткой Рыбакина была на вершине со счетом 6:4, 6:2. Эта победа позволила казахстанским теннисисткам досрочно завершить матч с командой Польши – 3:0. Далее капитаны обеих команд будут решать, стоит ли выходить другим теннисисткам на корты, так как по регламенту турнира они должны провести еще одну встречу одиночного разряда и одну игру – парного разряда. 

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