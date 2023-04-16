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Умер актер из "Призрака оперы" и "Доктора Кто"

актер Фото: Twitter/@1KerryMichael
Британский актер театра и кино Мюррей Мелвин скончался 14 апреля в Лондоне в возрасте 90 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, в 1961 году Мелвин снялся в фильме "Вкус меда", за что получил "Серебряную пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

В дальнейшем он снимался в таких известных фильмах, как "Барри Линдон", "Дьяволы", "Призрак оперы", "Дэвид Копперфильд", а также сериалах "Торчвуд" и "Доктор Кто". Мелвин особенно часто сотрудничал с режиссером Кеном Расселом.

Отметим, что 13 апреля умерла дизайнер Мэри Куант – изобретательница мини-юбки.

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