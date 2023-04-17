Казахстанскую молодежь за патриотизм и активную гражданскую позицию будут награждать новой медалью

Подготовлено постановление правительства, которое вносит поправки в Правила награждения детей и молодежи в возрасте от четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится поправка, касающаяся возраста молодежи, теперь награждения за патриотизм и активную гражданскую позицию подлежат молодые люди от 14 до 35 лет.

Это связано с поправками в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения, согласно которым в Казахстане увеличили предельный возраст молодежи с 29 до 35 лет.

Кроме того, поменялся администратор, осуществляющей мероприятия по награждению детей и молодежи. Ранее эти функции осуществлял Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, который награждал отличившихся медалью Елбасы.

Теперь функции администратора переходят к Министерству просвещения РК, которое будет отмечать отличившихся детей и молодежь новой медалью – Ел үміті (Надежда народа).

Победители награждаются тремя видами знаков отличия "Медаль Ел үміті": бронзовый, серебряный и золотой.

Бронзовым знаком отличия "Медаль Ел үміті" награждаются участники в возрасте от 14 лет, выполнившие в течение шести месяцев следующие требования:

по направлениям "Спорт и физическое развитие", "Таланты и навыки", "Волонтерство" – не менее одного часа занятий в неделю на протяжении трех месяцев;

по направлению "Чтение книг" – чтение не менее трех книг из всех трех разделов, в том числе одной книги из раздела "Золотой фонд казахской литературы";

по направлению "Национальное наследие" – не менее одного часа занятий в неделю на протяжении трех месяцев либо чтение дополнительно одной книги из раздела "Золотой фонд казахской литературы";

по направлению "Туристические походы" – двухдневные экскурсии.

Серебряным знаком отличия "Медаль Ел үміті" награждаются участники – обладатели медали бронзового уровня, выполнившие в течение трех месяцев следующие требования:

по направлениям "Спорт и физическое развитие", "Таланты и навыки" – не менее одного часа занятий в неделю на протяжении трех месяцев по одному направлению и шести месяцев по другому направлению по выбору участника;

по направлению "Волонтерство" – не менее одного часа занятий в неделю на протяжении шести месяцев;

по направлению "Чтение книг" – чтение не менее шести книг из всех трех разделов, в том числе двух книг из раздела "Золотой фонд казахской литературы";

по направлению "Национальное наследие" – не менее одного часа занятий в неделю на протяжении трех или шести месяцев либо чтение дополнительно одной книги из раздела "Золотой фонд казахской литературы";

по направлению "Туристические походы" – трехдневные экскурсии.

Золотым знаком отличия "Медаль Ел үміті" награждаются участники в возрасте от 16 лет, выполнившие в течение 18 месяцев следующие требования:

по направлениям "Спорт и физическое развитие", "Таланты и навыки" – не менее одного часа занятий в неделю на протяжении шести месяцев по одному направлению и девяти месяцев по другому направлению по выбору участника;

"Волонтерство" – не менее одного часа занятий в неделю на протяжении одного года;

по направлению "Чтение книг" – чтение не менее девяти книг из всех трех разделов, в том числе трех книг из раздела "Золотой фонд казахской литературы";

по направлению "Национальное наследие" – не менее одного часа занятий в неделю на протяжении шести или девяти месяцев либо чтение дополнительно одной книги из раздела "Золотой фонд казахской литературы";

по направлению "Туристические походы" – четырехдневные экскурсии;

по направлению "Трудовая практика" – не менее пяти дней.

Решение комиссии по награждению и списки представленных к награждению знаком отличия "Медаль Ел үміті" размещаются на интернет-ресурсах администратора и уполномоченного органа в сфере образования.

Церемония награждения знаком отличия "Медаль Ел үміті" проводится администратором ежегодно в декабре месяце совместно с уполномоченным органом в области образования, в областных центрах и городах республиканского значения – совместно с местными исполнительными органами.

При этом повторное награждение знаком отличия "Медаль Ел үміті" одинакового достоинства не допускается.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 мая.