Центральный парк затопило в Караганде

В Караганде 17 апреля 2023 года на территории Центрального парка культуры и отдыха на водопроводе диаметром 800 мм произошла авария, сообщает Zakon.kz.

В связи с аварией парк был затоплен.

"17 апреля произошел разлив воды на территории ЦПКиО между двумя малыми озерами. Вблизи проходит магистральный водопровод, построенный в 2016 году из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм. Водовод обеспечивает подачу воды потребителям Михайловки, ул. Б.Жырау, Ержанова, Газалиева, пос. Актас. Аварийная бригада в оперативном режиме прибыла на место предполагаемой аварии. Подачу воды в 11:20 по трубопроводу приостановили". ТОО "Караганды су"

Воду с поверхности откачали, подачу воды по трубопроводу прекратили, но вода продолжала поступать в небольшом объеме (примерно 30 куб. м в час).

"Провели ревизию трубопровода диаметром 800 мм – аварий и утечек не обнаружено. Подачу воды потребителям в 14:00 возобновили. Воду, разливающуюся по территории парка, взяли на лабораторный анализ". ТОО "Караганды су"

После отключения-подключения подачи воды, ситуация с поступлением воды на территорию парка не изменилась, вода на момент отключения поступала в таком же объеме, как до отключения.

"По нашему предположению, есть версия о том, что сегодняшнее поступление воды связано в накоплением ее в старых трубах, которые заменены на новые, но не извлечены из земли. Для сохранения благоустройства старые трубы остались в земле. Вода в них накопилась, замерзла, сейчас оттаивает грунт и вода в трубах оттаяла и выходит на поверхность. Разница в отметках низа трубы уложенной на ул. В.Интернационалистов и в точке сегодняшнего разлива составляет – 10 м. Для того, чтоб убедиться в правильности нашей версии, воду взяли для проведения лабораторного анализа". ТОО "Караганды су"

Для откачки поступающей воды в 15:00 установлен насос для откачки воды с поверхности территории парка.