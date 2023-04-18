Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке

Недавнее видео, где с церковного амвона звучит проповедь (как многим казалось) на казахском языке, наделало много шума. Аудитория соцсетей разделилась на две группы, сообщает Zakon.kz.

Одни поддержали начинание, а другие поспешили обвинить представителей православной церкви в прозелитизме. Так что же это было?



На самом это была не проповедь. Иеромонах Иаков (Воронцов) всего лишь прочел несколько стихов из Евангелия на казахском языке во время пасхального богослужения в Актобе. И никаким новшеством это не является – традиция читать на Пасху священное писание на разных языках существует довольно давно. Ранее в ходу были греческий, латынь, европейские языки, а в последние несколько лет практикуется и чтение глав Евангелия и на казахском языке. Иеромонах Иаков (Воронцов) в последние годы активно изучает казахский язык и практикует его использование в своей духовной деятельности.

Фото: АПН

"Я предложил епископу Актюбинскому Игнатию прочитать Евангелие на Пасху на казахском языке, и он благословил, – рассказал иеромонах. – Да, я хотел бы, чтобы казахский язык звучал бы в церкви и дальше – у нас есть и прихожане и священнослужители-казахи. И на мой взгляд, русские казахстанцы тоже должны знать казахский язык. И хотя большинство наших христиан русскоязычные, там, где есть много казахоязычных прихожан (а такое есть), можно потихоньку вводить элементы общения на казахском языке".





Прочитанные главы Евангелия на казахском языке породили обсуждение другого вопроса: можно ли вообще вести богослужения на казахском языке? Свою позицию излагает пресс-секретарь Православной церкви Казахстана, Астанайской и Казахстанской епархии протоиерей Евгений Иванов.

Фото: cathedral.kz

"Православные богослужения ведутся на церковнославянском языке, и мы не можем от этого отходить. Поэтому речи о том, что службы будут вестись на казахском языке, нет. Но элементы богослужения могут вполне использовать и казахский язык, и это замечательно. Что касается проповедей, то здесь нужно рассматривать ситуацию объективно и индивидуально. Если в храме большинство прихожан этнические казахи, которые хотят услышать проповедь на родном для себя языке, то это возможно. Недавно, мы сделали перевод книг Священного писания на казахский язык, но это ведь не только проповедь, но и элемент просвещения. Чтобы казахоязычные люди знали во что верят их православные соотечественники. Это было бы очень полезно и для укрепления взаимопонимания, уважения и дружбы между народами Казахстана".

Фото: АПН

Константин Козлов





