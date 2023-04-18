Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту

Минтруда разработало Правила исчисления размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, сообщает Zakon.kz.

Лица, имеющие право на назначение государственной базовой пенсии и пенсии по возрасту представляют заявление через:

1) Государственную корпорацию – для назначения пенсий;

При этом, по выбору заявителя по принципу "одного заявления" заявление могут подать на оказание государственных услуг:

лица, по достижении пенсионного возраста за назначением пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда, государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту.

2) через портал – для назначения государственной базовой пенсионной выплаты.

В случае обращения за назначением пенсий лиц, имеющих статус кандаса, для идентификации представляется удостоверение кандаса.

Для назначения пенсий недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и необходимые документы подаются их законными представителями.

Заявление для назначения пенсий третьими лицами подается по доверенности.

При представлении документов, составленных на иностранном языке, нотариус свидетельствует верность перевода документа на казахский или русский язык.

Специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие информационные системы через шлюз "электронного правительства".

При несоответствии или отсутствии сведений в информационных системах к заявлению прилагаются соответствующие документы.

Электронные документы формируются, проверяются и используются посредством сервиса цифровых документов.

Пенсия по возрасту

Для назначения пенсионных выплат по возрасту к документам, перечисленным выше, также представляются:

справка работодателя о доходах, выплаченных в валюте Российской Федерации лицам, работавшим в российских организациях комплекса "Байконур" (при наличии);

справка работодателя о доходах за период трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым применялся поправочный коэффициент 0 к ставкам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также за периоды деятельности, доходы от которой исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению;

документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя:

- трудовая книжка;

- справки архивных учреждений, электронные копии архивных документов, удостоверенные электронной цифровой подписью уполномоченного работника государственного архива или ведомственного архива, или с места работы при отсутствии или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей в трудовой книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений.

При наличии также представляются:

документ об образовании;

военный билет или справка управления по делам обороны;

свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния;

справка о реабилитации;

справка военного комиссариата об участии в боевых действиях;

решение суда, подтверждающее факт осуществления и период ухода за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающихся в посторонней помощи, престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

документ, подтверждающий проживание за границей супруги (супруга) работника учреждений, находившихся на территории Советского Союза, учреждений Республики Казахстан, международной организации;

документ, подтверждающий проживание супруги (супруга) военнослужащего, сотрудника специального государственного органа в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности;

документ, подтверждающий трудовую деятельность в стране выбытия этнических казахов, прибывших в Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине.

Для подтверждения ухода неработающей матери за малолетними детьми представляется один из следующих документов (в зависимости от их наличия):

документ, удостоверяющий личность детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии) детей;

аттестат об окончании среднего учебного заведения детей;

диплом об окончании средне-специального или высшего учебного заведения либо справка учебного заведения, подтверждающая обучение детей;

свидетельство или уведомление о смерти детей (либо актовая запись о смерти или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

военный билет или документ о прохождении воинской службы на детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии).

При назначении пенсионных выплат по возрасту женщинам, родившим (усыновившим) 5 и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, дополнительно представляются: свидетельства о рождении детей (или актовая запись о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния) и документы, подтверждающие факт воспитания детей до восьми лет.

К документам, подтверждающим факт воспитания детей до восьми лет, относятся:

документы, удостоверяющие личность детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии) детей;

документ об обучении в учебном заведении детей;

свидетельство или уведомление о смерти детей (выписка из актовой записи о смерти, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданная органом записи актов гражданского состояния);

военный билет или документ о прохождении воинской службы на детей;

решение суда об установлении факта воспитания, усыновления ребенка.

Базовая пенсия

Для назначения государственной базовой пенсионной выплаты помимо документов, указанных вначале, представляются:

документы, подтверждающие стаж участия заявителя в пенсионной системе;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при наличии).

К документам, подтверждающим стаж участия в пенсионной системе (в зависимости от их наличия), относятся:

документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя, выработанный до 1 января 1998 года;

документы, подтверждающие время ухода неработающей матери за малолетними детьми:

свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

один из следующих документов (в зависимости от их наличия):

документ, удостоверяющий личность детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при наличии) детей;

аттестат об окончании среднего учебного заведения детей;

диплом об окончании средне-специального или высшего учебного заведения либо справка учебного заведения, подтверждающая обучение детей;

свидетельство или уведомление о смерти детей (либо актовая запись о смерти, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

военный билет или документ, подтверждающий прохождение воинской службы на детей;

решение суда, подтверждающее факт осуществления и период фактического ухода неработающего отца за малолетними детьми; при этом указанный период не засчитывается в стаж участия в пенсионной системе матери ребенка;

решение суда, подтверждающее факт осуществления и время ухода за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, ребенком с инвалидностью в возрасте до восемнадцати лет.

При этом представление решения суда не требуется при подтверждении государственными информационными системами сведений о получении ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю, опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью, лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы.

Также необходимо представить документы, подтверждающие периоды воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службы (в зависимости от их наличия):

трудовая книжка;

военный билет;

справка архивного учреждения о периоде службы;

справка управления (отдела) по делам обороны или с места службы;

выписки из приказов, подтверждающих возникновение и прекращение служебных отношений на основе заключения и прекращения контракта о прохождении службы;

документ, подтверждающий факт и период проживания за границей супруги (супруга) сотрудников дипломатических служб РК и международных организаций, супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности;

документы, подтверждающие трудовой стаж после 1 января 1998 года в российских организациях комплекса "Байконур";

документы, подтверждающие периоды трудовой деятельности до 31 декабря 2004 года физических лиц, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно (в зависимости от их наличия):

- трудовая книжка;

- справка с места работы при отсутствии или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей в трудовой книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений;

- решение суда.

Указывается, что с 1 января 2005 года в стаж участия в пенсионной системе лиц, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, засчитываются периоды осуществления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования на основании сведений централизованной базы данных о перечислении социальных отчислений.

Период осуществления обязательных пенсионных взносов подтверждается сведениями централизованной базы данных о перечислении обязательных пенсионных взносов.

При неполном или несвоевременном перечислении обязательных пенсионных взносов период осуществления обязательных пенсионных взносов подтверждается (в зависимости от их наличия) следующими документами:

справкой работодателя (правопреемника) о перечислении обязательных пенсионных взносов (в случае их перечисления);

решением суда, подтверждающим период перечисления обязательных пенсионных взносов.

При назначении пенсионных выплат по возрасту доход подтверждается сведениями централизованной базы данных о перечислении обязательных пенсионных взносов и о их соответствии размерам социальных отчислений в государственный фонд социального страхования и индивидуального подоходного налога.

При выявлении расхождений среднемесячный доход для исчисления размеров пенсионных выплат по возрасту определяется без учета сумм дохода за те месяцы, в которых обнаружились расхождения.

Специалистом, принявшим заявление, заявителю вручается расписка о принятии документов.

Трудовая книжка возвращается отделением Государственной корпорации заявителю после назначения пенсионных выплат по возрасту.

Заявителю, обратившемуся за назначением государственной базовой пенсионной выплаты посредством портала, в личный кабинет заявителя направляется уведомление о принятии электронного заявления.

Сроки назначения

Сроки назначения пенсионных выплат по возрасту – не превышает десяти рабочих дней, государственной базовой пенсионной выплаты – не превышает восьми рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными документами в Государственной корпорации.

При этом пенсии назначаются со дня обращения. Днем обращения за назначением пенсий считается день регистрации заявления и необходимых документов в Государственной корпорации.

Размеры пенсий исчисляются (определяются) в соответствии с Социальным кодексом.

Пенсионные выплаты по возрасту в неполном объеме рассчитываются как доля от полной пенсионной выплаты пропорционально имеющемуся трудовому стажу на 1 января 1998 года. При этом количество полных месяцев имеющегося трудового стажа делится на количество месяцев требуемого стажа и умножается на размер полной пенсионной выплаты по возрасту, равной 60 процентам от учтенного дохода.

Исчисление пенсионной выплаты по возрасту в неполном объеме при отсутствии требуемого законодательством дохода осуществляется исходя из минимальной пенсии, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Выплата пенсии

Выплата пенсий производится Государственной корпорацией путем:

зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий;

доставки на дом получателям через отделения акционерного общества "Казпочта".

Доставка пенсий на дом производится следующим категориям:

лицам с инвалидностью и участникам Великой Отечественной войны;

получателям пенсий, достигшим восьмидесятилетнего возраста;

лицам с инвалидностью первой группы;

лицам, имеющим медицинское заключение о том, что нуждаются в постороннем уходе и не могут посещать по состоянию здоровья организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

лицам, проживающим в сельской местности, при отсутствии автоматизированных отделений (пунктов) почтовой связи.

Указывается, что оплата банковских услуг, связанных с выплатой пенсий, осуществляется за счет бюджетных средств.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 мая.