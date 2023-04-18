В Косшы создано 715 новых рабочих мест благодаря развитию предпринимательства
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На сегодня в Косшы функционирует 2,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, благодаря которым создано 715 рабочих мест, из них 556 – постоянных, а средняя заработная плата составляет 317 тыс. тенге, сообщили в акимате города.
В ведомстве напомнили, что Косшы статус города получил относительно недавно.
"Государство оказывает мощную поддержку для развития всех сфер в динамично развивающемся молодом городе. Интенсивное развитие идет благодаря слаженной работе местных исполнительных органов. Рост промышленности составил 172%, сельского хозяйства – 135%, строительства – более 120%, инвестиций – почти 124%. Благодаря развитию предпринимательства горожане работают и получают стабильную зарплату, обретая уверенность в завтрашнем дне", – пояснили в акимате Косшы.
Кондитерский цех Aq Anyz успешно функционирует с марта текущего года. Мощность предприятия – до 10 тонн в год. На сегодня в цехе работают 20 человек.
"Месяц уже работаю в кондитерской, очень люблю выпечку, делаю свою работу с любовью. Всегда мечтала попасть в такой дружный коллектив. Самое главное – работа мне по душе, зарплату дают своевременно".Работница цеха Анна Максименко
Сообщается, что социальные объекты также не остаются в стороне.
"В городе идет активное строительство средних школ, а также в мае будет открыта детско-юношеская спортшкола. Сейчас идет набор квалифицированных специалистов, в сентябре школа начнет работать", – сообщили в управлении физической культуры и спорта.
В целом, процесс жилищного строительства и усовершенствования инфраструктуры растет, и город расцветает с каждым годом.
Автор: Алма Байгужина
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