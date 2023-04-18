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В Косшы создано 715 новых рабочих мест благодаря развитию предпринимательства

В Косшы создано 715 новых рабочих мест благодаря развитию предпринимательства Фото: unsplash
На сегодня в Косшы функционирует 2,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, благодаря которым создано 715 рабочих мест, из них 556 – постоянных, а средняя заработная плата составляет 317 тыс. тенге, сообщили в акимате города.

В ведомстве напомнили, что Косшы статус города получил относительно недавно.

"Государство оказывает мощную поддержку для развития всех сфер в динамично развивающемся молодом городе. Интенсивное развитие идет благодаря слаженной работе местных исполнительных органов. Рост промышленности составил 172%, сельского хозяйства – 135%, строительства – более 120%, инвестиций – почти 124%. Благодаря развитию предпринимательства горожане работают и получают стабильную зарплату, обретая уверенность в завтрашнем дне", – пояснили в акимате Косшы.

Кондитерский цех Aq Anyz успешно функционирует с марта текущего года. Мощность предприятия – до 10 тонн в год. На сегодня в цехе работают 20 человек.

"Месяц уже работаю в кондитерской, очень люблю выпечку, делаю свою работу с любовью. Всегда мечтала попасть в такой дружный коллектив. Самое главное – работа мне по душе, зарплату дают своевременно".Работница цеха Анна Максименко

Сообщается, что социальные объекты также не остаются в стороне.

"В городе идет активное строительство средних школ, а также в мае будет открыта детско-юношеская спортшкола. Сейчас идет набор квалифицированных специалистов, в сентябре школа начнет работать", – сообщили в управлении физической культуры и спорта.

В целом, процесс жилищного строительства и усовершенствования инфраструктуры растет, и город расцветает с каждым годом.

Автор: Алма Байгужина

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