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Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане 19 апреля

Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане 19 апреля Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, юго-востоке, в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере страны – снег с низовой метелью. Лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре – гололед, на юго-западе – пыльная буря.

Ночью в Жетысуской области ожидаются заморозки до 2-7 градусов, в Алматинской, Жамбылской областей – заморозки до 1-6 градусов.

На севере, в горных районах Туркестанской, на севере на поверхности почвы Кызылординской областей ожидаются заморозки до 2-3 градусов.

В Астане – переменная облачность, ночью и утром снег, поземок, туман. Ветер юго-восточный ночью 9-14, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0,+2°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью зам. 1-3°С, днем +10+12°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, на почве зам. 2°, днем +17+19°С.

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