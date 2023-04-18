Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам

Минтруда разработало Правила назначения и выплаты государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю, опекуну, воспитывающим ребенка с инвалидностью, госпособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы, сообщает Zakon.kz.

К государственным пособиям для лиц с инвалидностью относятся денежные выплаты в виде:

государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю, опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью);

государственного пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы (пособие лицу, осуществляющему уход).

При первичном установлении инвалидности ребенку необходимо обратиться за назначением пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью в подразделение МСЭ по месту жительства с заявлением.

При установлении инвалидности ребенку по выбору заявителя оказывается государственная услуга "Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью" оказывается по принципу "одного заявления".

При этом заявление для назначения пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью не требуется при назначении пособия через проактивную услугу.

Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью назначается со дня обращения в уполномоченный орган непосредственно либо через государственную корпорацию или на портал на весь период инвалидности ребенка.

При определении ребенка с инвалидностью на полное государственное обеспечение пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью назначается в период нахождения ребенка на каникулах в семье, при условии документального подтверждения данного факта государственным учреждением, в котором ребенок пребывал на полном государственном обеспечении.

Как отмечается, пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью назначается независимо от доходов семьи ребенка.

Подача заявления и документов для назначения соответствующих пособий третьими лицами осуществляется по нотариально удостоверенной нотариусом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия, доверенности лица, имеющего право на получения пособия.

Нотариально удостоверенная доверенность сканируется и удостоверяется ЭЦП специалиста отделения Государственной корпорации, после чего возвращается заявителю.

Филиал Государственной корпорации в течение двух рабочих дней со дня поступления рассматривает электронный макет дела и проект решения, проверяет правильность расчета и оформления проекта решения, после чего направляет в уполномоченный орган по назначению пособия. При этом проект решения удостоверяется посредством ЭЦП руководителя филиала госкорпорации.

После получения документов от Государственной корпорации специалист отдела уполномоченного органа по назначению пособия, осуществляющий функции по назначению пособия в течение одного рабочего дня:

рассматривает (проверяет правильность расчета, качество сканированных документов) поступивший из филиала госкорпорации электронный макет дела с электронным проектом решения;

возвращает в отделение госкорпорации электронный макет дела с электронным проектом решения:

- в случае выявления ошибок, допущенных Государственной корпорацией, для дооформления в срок – пять рабочих дней;

- при необходимости для проверки достоверности представленных документов или истребования дополнительных документов – для до оформления в срок – 30 календарных дней.

Назначение пособия проактивно

При возникновении права на назначение пособий по основаниям, предусмотренным Социальным кодексом, инициируется посредством автоматизированной информационной системы Е-макет при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи казахстанцев на портале "электронного правительства" сообщение о возможности назначения пособий и выборе языка.



После получения согласия на оказание проактивной услуги родителям или опекунам посредством абонентского устройства сотовой связи направляется уведомление о подтверждении или предоставлении номера банковского счета.

Днем обращения за назначением пособий через проактивную услугу считается день получения согласия на назначение пособия.

Отделение Государственной корпорации информирует заявителя о принятом решении о назначении или отказе в назначении пособия посредством sms-оповещения на мобильный телефон гражданина.



На портале информация о назначении пособия направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица.



Порядок выплаты пособий

Выплаты пособий осуществляются госкорпорацией за счет бюджетных средств через уполномоченные организации по выдаче пособий по выбору заявителя.

Пособия выплачиваются ежемесячно, за текущий месяц.



Выплаты пособий приостанавливаются на основании решения уполномоченного органа по следующим причинам:

отсутствие расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя, представляемых уполномоченной организацией по выдаче пособий;

выявлении из числа получателей факта без вести пропавших лиц, находящихся в розыске, в том числе из информационных систем;

выявлении факта выезда получателя пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью и ребенка с инвалидностью на постоянное местожительства за пределы РК;

истечение срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или кандаса;

отбывание получателем пособия уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы;

проживание ребенка инвалидностью, лица с инвалидностью первой группы в государственных медико-социальных учреждениях (организациях), за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг;

выявление факта смерти получателя пособия, воспитывающему ребенка с инвалидностью;

освобождение или отстранение от исполнения своих обязанностей опекунов (попечителей) в случаях, установленных брачно-семейным законодательством РК;

оформление протокола о выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу или необоснованного вынесения экспертного заключения;

выбытие лица, осуществляющего уход, или лица с инвалидностью первой группы из учреждения уголовно-исполнительной системы в другое учреждение;

перевод лица, осуществляющего уход, или лица с инвалидностью первой группы в другое подразделение учреждения уголовно-исполнительной системы.

Отделение госкорпорации также прекращает выплату пособия с даты наступления обстоятельств на основании решения уполномоченного органа по основаниям:

в случаях смерти ребенка, лица с инвалидностью первой группы или лица, осуществляющего уход;

в случаях определения ребенка, лица с инвалидностью на полное государственное обеспечение;

в случаях подачи заявление лица с инвалидностью первой группы или лица, осуществляющего уход;

в случаях изменений группы инвалидности у лица с инвалидностью для назначения пособия лицу, осуществляющему уход;

в случаях выезда лица с инвалидностью первой группы или лица, осуществляющего уход, на постоянное место жительства в другой населенный пункт или за пределы РК для назначения пособия лицу, осуществляющему уход;

в случаях выявления факта прекращения гражданства республики;

в случаях предоставления недостоверных сведений, повлекших за собой незаконное назначение пособий;

в случаях истечения срока отбывания наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы лицом с инвалидностью первой группы;

в случаях лишения или ограничения в родительских правах родителей, признания недействительным или отмены усыновления, освобождения или отстранения от исполнения своих обязанностей опекунов в случаях, установленных брачно-семейным законодательством.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 мая.