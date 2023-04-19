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"Киберщит": сколько выделят на систему киберобороны Евросоюза

"Киберщит": сколько выделят на систему киберобороны Евросоюза Фото: pixabay
Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер сообщила о создании общеевропейского "киберщита". Сотрудничать в этом вопросе, по ее словам будут разные страны-члены ЕС, передает Zakon.kz

По информации Еuronews, Евросоюз собирается создать чрезвычайный механизм, способный реагировать например, на нападения хакеров или взломы сайтов правительственных учреждений, как только они будут обнаружены. Это предполагает наличие резерва экспертов и сертифицированных компаний, которые будут заниматься нейтрализацией угроз. 

На строительство системы киберобороны Евросоюза предложено выделить 1,1 млрд евро, две трети из которых поступят из общего бюджета ЕС. План будет теперь рассмотрен государствами-членами и утверждён Европейским парламентом, прежде чем он вступит в силу.

Елена Вебер
Европейский Союз
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