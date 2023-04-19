На сколько вырастут стипендии казахстанских студентов и магистрантов

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий, сообщает Zakon.kz.

Так, стипендия составит:

студентам, обучающимся в вузах, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге (сейчас – 36 660 тенге);

(сейчас – 36 660 тенге); студентам, обучающимся в вузах по педагогическим направлениям, – 67 200 тенге (сейчас – 58 800 тенге);

(сейчас – 58 800 тенге); студентам, обучающимся в вузах по направлению подготовки "Здравоохранение", – 67 200 тенге (сейчас – 58 800 тенге);

(сейчас – 58 800 тенге); интернам – 75 890 тенге (было 66 403 тенге);

(было 66 403 тенге); магистрантам – 97 024 тенге (было 86 987 тенге);

(было 86 987 тенге); магистрантам, обучающимся в "Назарбаев Университет", – 181 250 тенге (было 162 500 тенге);

(было 162 500 тенге); докторантам – 217 500 тенге (сейчас – 195 000 тенге);

(сейчас – 195 000 тенге); докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 217 500 тенге (было 195 000 тенге);

(было 195 000 тенге); врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге (100 036 тенге);

магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы , но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу.

, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу. студентам, обучающимся в организациях технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге (было 21 787 тенге).

(было 21 787 тенге). студентам, обучающимся в организациях образования технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге (20 948 тенге).

Как поясняется, увеличение размера стипендии предусматривается с 1 сентября 2023 года в рамках исполнения поручения президента РК, высказанного на пятом заседании Национального совета общественного доверия 25 февраля 2021 года, согласно которому необходимо увеличить стипендию для студентов, обучающихся по медицинской направленности, а также в соответствии с Дорожной картой по исполнению предвыборной программы партии Amanat "Путь перемен: достойную жизнь каждому!".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 мая.