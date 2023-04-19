Как часто казахстанцы ходят в библиотеки и музеи

По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году больше всего посетителей кинотеатров было в городах республиканского значения - Алматы, Астане и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Так, в кинотеатрах Алматы отмечено 62 млн 33,1 посещений, в Астане – 35 млн 52 тыс., в Шымкенте – 12 млн 64,7 тыс. посещений.

В общем по стране отмечено 170 млн 47,5 тыс. посещений кинотеатров.

Удивительно, но библиотеки больше всего пользуются спросом у казахстанцев. Они заняли первую строчку среди самых популярных объектов культуры, где зарегистрировано – 512 млн посещений.

Кинотеатры на втором месте с 170 млн 47,5 тыс. посещениями, парки развлечений и отдыха на третьем месте – 142 млн 73,7 тыс. посещений. Затем следуют музеи – 60 млн 97,3 тыс. посещений.

При этом больше всего мероприятий проведено культурно-досуговыми организациями (196,7 тыс. единиц), театрами (15,4 тыс. единиц), парками развлечений и отдыха (6,7 тыс. мероприятий) и концертными организациями (5,9 тыс. единиц).

Если смотреть по регионам, что в 2022 году наиболее посещаемыми стали библиотеки Алматы – 58 млн 30,1 тыс. посещений, Туркестанской – 39 млн 14,3 тыс. посещений, Акмолинской (35 млн 18,2 тыс. посещений) и Абайской (34 млн 57,3 тыс. посещений) областей.

А вот музеи больше всего посещают в Туркестанской области – 14 млн 92,5 тыс. посещений, и в Астане – 6 млн 43,1 тыс. посещений.

В Бюро нацстатистики отмечают, что в прошлом году увеличение посещаемости и проведенных мероприятий наблюдалось во всех учреждениях культуры, в связи с полным снятием ограничительных мер, связанных с пандемией.



В частности, наибольший рост посещаемости по сравнению с 2021 годом отмечается в цирках – более чем в 6 раз, в 2,3 раза увеличилась посещаемость театров и концертных организаций, посещаемость киносеансов увеличилась в 2 раза, количество посетителей досуговых объектов парков развлечений и отдыха увеличилось на 34,1%, посещаемость зоопарков на 28,1% и музеев на 19,1%.

Также в 2022 году в 4,4 раза увеличилось количество мероприятий, проводимых парками отдыха и развлечений, в 2,2 раза увеличилось количество представлений цирков, а также увеличилось количество проведенных мероприятий концертными (в 1,7 раз), культурно-досуговыми (в 1,6 раз) организациями и театрами на 42,3%.