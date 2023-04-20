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Около 80 человек погибли в давке при раздаче денег в столице Йемена

Около 80 человек погибли в давке при раздаче денег в столице Йемена Фото: unsplash
В столице Йемена – Сане – вечером 18 апреля 2023 года во время раздачи денег предпринимателем произошла давка, в результате которой погибли и пострадали люди, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, экстренные службы разбирают тела на улицах, а в больницы продолжают поступать пострадавшие.

Как отмечается, люди пытались получить $9 от предпринимателя, который раздавал их на улице около центра помощи нуждающимся

"Число жертв давки, произошедшей в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, возросло до 80 человек, среди них есть дети, также 120 человек ранены", – рассказал РИА Новости источник в городе.

По словам собеседника агентства, число жертв в ближайшее время может вырасти.


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