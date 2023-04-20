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Законодательство РК

Генеральный прокурор рассказал, какие меры по противодействию пыткам принимаются в Казахстане

Международный опыт противодействия пыткам рассмотрен на конференции в Алматы Фото: генеральная прокуратура
В Алматы 20 апреля состоялась международная конференция на тему: "Предупреждение пыток и жестокого обращения: международные и европейские стандарты и передовой опыт", сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Генеральный прокурор РК Берик Асылов, в Казахстане принимаются системные меры по противодействию пыткам и другим недозволенным методам следствия.

В своем Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года глава государства  поручил с января 2023 года расследовать уголовные дела о пытках исключительно прокурорам.

"Разработана инструкция и методика расследования пыток, соответствующая принципам Стамбульского протокола. В марте этого года в законодательство введено понятие жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, расширен круг субъектов этих преступлений. Проводится оснащение камерами наблюдения "слепых зон" в помещениях органов уголовного преследования и исправительных учреждениях", – рассказал Берик Асылов.

Он отметил, что на сегодня прокуроры подключены к имеющимся системам и ведут онлайн-контроль.

По его словам, есть эффект. Число жалоб осужденных на пытки в этом году снизилось в 7 раз (с 36 до 5). Всего в органах полиции республики функционирует более 22 тысяч видеокамер. Совместно с МВД продолжается работа над устранением "слепых зон".

На сегодня 94% уголовных дел расследуется в электронном формате. Там все прозрачно и видно для судьи, прокурора и адвоката. Тем самым снижаются предпосылки и возможности для оказания давления и фальсификаций.

"В этом году запустили систему, которая автоматически анализирует сведения о заявлениях и уголовных делах о пытках. Это позволяет определять конкретные подразделения органов следствия с наихудшей ситуацией и работать точечно". Генеральный прокурор 

Следуя рекомендациям Комитетов ООН, в Уголовном кодексе РК пытки выделены в отдельную статью. Также неоднократно ужесточалась ответственность за их совершение.

  • В 2014 году  – с 10 до 12 лет л/с в случае смерти.
  • В марте 2023 года – с 3-7 до 4-10 лет л/с за пытки группой лиц, беременных и детей, неоднократно, с причинением вреда средней тяжести. Увеличен низший предел санкции за пытки и жестокое обращение, повлекшие смерть, с 5-12 до 7-12 лет л/с.

Также введен запрет на освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших пытки:

  • по амнистии;
  • истечении срока давности;
  • за деятельным раскаянием;
  • и примирением сторон.

В Казахстане жертвам пыток выплачивается денежная компенсация из специального фонда. Предусмотрена выплата в размере 30, 40 и 50 МРП за вред средней степени тяжести, тяжкий вред или гибель. Фонд формируется из штрафных санкций на виновных лиц.

"По поручению президента с этого года все пытки расследуют только прокуроры. Приняли инструкцию и методику по их расследованию. В основу легли положения Стамбульского протокола об обеспечении мер безопасности, порядке проведения неотложных следственных действий, назначения экспертиз, допросов и ряд других моментов", – рассказал Генеральный прокурор.

Он заявил, что с начала 2023 года в производстве прокуроров находилось 220 уголовных дел о пытках (по сравнению с 2022 годом идет снижение в два раза).

  • 5 дел в отношении 21 сотрудника (МВД – 8, КНБ – 11) направлены в суд;
  • 48 дел прекращены по реабилитирующим основаниям, по 24 сроки расследования прерваны, 143 в производстве.

Также на конференции, организованной Советом Европы совместно с Комиссией по правам человека при Президенте РК, Генеральной прокуратурой РК и Уполномоченным по правам человека в РК, приняли участие европейские эксперты, действующие судьи, сотрудники прокуратур, Академии правоохранительных органов и национальных правозащитных учреждений, адвокаты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители международных и отечественных неправительственных правозащитных организаций, гражданского общества.

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Анастасия Стативкина
Берик Асылов Генеральная прокуратура Казахстан
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