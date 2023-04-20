В Казахстане утвердили правила назначения выплат по беременности и родам, и уходом за ребенком до 1,5 лет

Минтруда разработало Правила исчисления размеров, назначения социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет, сообщает Zakon.kz.

Так, лица, имеющие право на получение социальных выплат, обращаются с заявлением в государственный фонд социального страхования (ГФСС):

1. За назначением социальных выплат по беременности и родами, усыновлению (удочерению), социальной выплаты по уходу через:

государственную корпорацию с документом, удостоверяющим личность либо электронным документом из сервиса цифровых документов (в случае обращения за назначением социальных выплат лицом, имеющим статус кандаса, предоставляется удостоверение кандаса, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

портал.

2. За назначением социальной выплаты по уходу через объекты информатизации банков второго уровня.

При назначении социальной выплаты через проактивную услугу заявление не требуется.

Обращение за назначением социальной выплаты по уходу может осуществляться по принципу "одного заявления" при получении государственной услуги "Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния". Рассмотрение заявления на назначение социальной выплаты по уходу осуществляется после регистрации рождения ребенка.

Подача третьими лицами заявления и необходимых документов для назначения социальных выплат по беременности и родами, усыновлению, социальной выплаты по уходу осуществляется по нотариально удостоверенной доверенности лица.

Для назначения социальных выплат по беременности и родами, усыновлению, социальной выплаты по уходу лицам, решением суда признанным недееспособными, ограниченно дееспособными или нуждающимися в опеке или попечительстве, заявление и необходимые документы подаются их опекунами или попечителями.

Лицу, имеющему право на получение социальной выплаты по беременности и родами, усыновлению, находящемуся в исправительном учреждении, социальная выплата назначается на основании заявления и документов, представляемых администрацией исправительного учреждения в отделение государственной корпорации по месту его нахождения.

Заявителю вместе с документами, указанными выше, необходимо представить следующие документы для назначения:

1. социальных выплат по беременности и родами, усыновлению (удочерению):

лист временной нетрудоспособности, выданный в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка;

2. социальной выплаты по уходу:

свидетельство о рождении ребенка либо электронный документ из сервиса цифровых документов, либо справку, содержащую сведения из записей актов гражданского состояния о рождении;

а также в зависимости от их наличия:

выписку из решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка, выданную органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству в возрасте до полутора лет;

свидетельство о смерти ребенка, либо справку, содержащую сведения из записей актов гражданского состояния о смерти, или уведомление о смерти, полученное посредством веб-портала "электронного правительства".

Как отмечается, при обращении за социальной выплатой через госкорпорацию документы предоставляются в подлинниках, кроме случаев, когда копии документов засвидетельствованы нотариусом, сканируются специалистом и возвращаются заявителю, за исключением листа временной нетрудоспособности.

При представлении документов, составленных на иностранном языке, нотариус свидетельствует верность перевода документа на казахский или русский язык.

При обращении за социальными выплатами через государственную корпорацию заявителю на этапе приема документов выдается уведомление о поступивших социальных отчислениях за расчетный период для определения размера социальных выплат для ознакомления.

Поступившее посредством портала электронное заявление с приложенными сведениями, представленными для назначения социальных выплат проходят проверку в АИС "Е-макет" по следующим параметрам:

полнота представленных сведений;

отсутствие фактов назначения, осуществления социальных выплат по беременности и родами, усыновлению, социальной выплаты по уходу, подачи заявления или согласия через проактивную услугу на их назначение.

В случае положительного результата проверки по указанным параметрам происходит автоматическая регистрация заявления в электронном журнале регистрации заявлений граждан на назначение социальных выплат, после которой заявителю направляется уведомление о принятии электронного заявления, удостоверенное ЭЦП директора филиала Фонда.

Назначение социальных выплат также может происходить в проактивном формате при регистрации телефонного номера устройства сотовой связи заявителя на портале.

Для подтверждения согласия на получение проактивной услуги и принятия обязательств потенциальный заявитель отправляет ответное сообщение, набрав комбинацию цифр, предлагаемых АИС "Е-макет".

При отсутствии согласия заявителя в течение трех календарных дней, проактивная услуга не оказывается.

Указывается, что срок обращения за назначением социальных выплат по беременности и родами, усыновлению не может превышать 12 месяцев со дня возникновения права на социальные выплаты. А срок обращения за назначением соцвыплаты по уходу за ребенком не может превышать 18 месяцев со дня возникновения права на социальную выплату по уходу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 мая.