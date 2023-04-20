Студент из Казахстана добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер" – МИД

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию о якобы похищении в России казахстанского студента, сообщает Zakon.kz.

Информацию предоставил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров:

"По имеющимся данным, указанный в статье гражданин добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Посольство РК в Москве по первому же обращению родственников данного гражданина направило соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации. Информация проверяется. Консул на постоянной связи с родными гражданина".

Ранее в соцсетях появилась информация, что студента из Казахстана, который учится в Томском государственном университете, похитили. В публикациях говорилось, что его якобы против его воли заставили вступить в частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер".