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Студент из Казахстана добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер" – МИД

Студент из Казахстана добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер" – МИД Фото: пресс-служба МИД РК
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию о якобы похищении в России казахстанского студента, сообщает Zakon.kz.

Информацию предоставил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров:

"По имеющимся данным, указанный в статье гражданин добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Посольство РК в Москве по первому же обращению родственников данного гражданина направило соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации. Информация проверяется. Консул на постоянной связи с родными гражданина".

Ранее в соцсетях появилась информация, что студента из Казахстана, который учится в Томском государственном университете, похитили. В публикациях говорилось, что его якобы против его воли заставили вступить в частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер".

Согласно информации из открытых источников, ЧВК "Вагнер" – это российское негосударственное вооруженное формирование (частная военная компания, ЧВК) с неясным правовым статусом, созданное и подконтрольное российскому предпринимателю Евгению Пригожину. В ряде стран имеет статус террористической организации.

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