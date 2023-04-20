Студент из Казахстана добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер" – МИД
Фото: пресс-служба МИД РК
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию о якобы похищении в России казахстанского студента, сообщает Zakon.kz.
Информацию предоставил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров:
"По имеющимся данным, указанный в статье гражданин добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Посольство РК в Москве по первому же обращению родственников данного гражданина направило соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации. Информация проверяется. Консул на постоянной связи с родными гражданина".
Ранее в соцсетях появилась информация, что студента из Казахстана, который учится в Томском государственном университете, похитили. В публикациях говорилось, что его якобы против его воли заставили вступить в частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер".
Согласно информации из открытых источников, ЧВК "Вагнер" – это российское негосударственное вооруженное формирование (частная военная компания, ЧВК) с неясным правовым статусом, созданное и подконтрольное российскому предпринимателю Евгению Пригожину. В ряде стран имеет статус террористической организации.
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