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Законодательство РК

Предел пособия по больничному листу увеличат в Казахстане

Предел пособия по больничному листу увеличат в Казахстане Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения", сообщает Zakon.kz.

В частности, закон предусматривает:

  • исключить из компетенции Правительства РК определение предельного размера социального пособия по временной нетрудоспособности;
  • установить в Трудовом кодексе норму по определению размера социального пособия по временной нетрудоспособности;
  • увеличить предельный размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за один месяц, с 15-кратного размера МРП (51 750 тенге) до 25-кратного размера МРП (86 250 тенге) для работников, не имеющих льгот.

Также предусматривается, что размер социального пособия по временной нетрудоспособности работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, составит 100% заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием работника, также составит 100% средней заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого персоналу дипломатической службы в иностранной валюте в период пребывания за границей, составит 100% средней заработной платы.

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