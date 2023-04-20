Предел пособия по больничному листу увеличат в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения", сообщает Zakon.kz.

В частности, закон предусматривает:

исключить из компетенции Правительства РК определение предельного размера социального пособия по временной нетрудоспособности;

установить в Трудовом кодексе норму по определению размера социального пособия по временной нетрудоспособности;

увеличить предельный размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за один месяц, с 15-кратного размера МРП (51 750 тенге) до 25-кратного размера МРП (86 250 тенге) для работников, не имеющих льгот.

Также предусматривается, что размер социального пособия по временной нетрудоспособности работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, составит 100% заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием работника, также составит 100% средней заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого персоналу дипломатической службы в иностранной валюте в период пребывания за границей, составит 100% средней заработной платы.