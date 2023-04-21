Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман Казахстана с праздником Ораза айт, сообщает Zakon.kz.

Утром 21 апреля в день окончания священного месяца Рамазан Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.