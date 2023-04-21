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Телевидение и радио не работают в Казахстане

zakon.kz Фото: zakon.kz
21 апреля по стране все телеканалы и радиостанции находятся на профилактической работе, сообщает Zakon.kz.

Как ранее анонсировал национальный оператор "Казтелерадио", 21 апреля будут проводиться профилактические мероприятия на каналах телевидения и радиовещания.

Работы необходимы для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания. Оператор ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Вещание приостановлено с 3 часов до 17 часов 21 апреля.

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