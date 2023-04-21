Цены на нефть упали из-за роста индекса доллара США

Стоимость барреля Brent снизилась на этой неделе ниже отметки 81 доллар на фоне укрепления американской валюты, сообщает Zakon.kz.

Если в понедельник, 17 апреля, за бочку "черного золота" марки Brent трейдеры просили 84,76 доллара, то в среду, 19 апреля, уже 83,12 доллара. В четверг баррель торговался по 81,31 доллара, а временами его стоимость опускалась до 80,78 доллара. Аналитики называют несколько причин падения цен на нефть.

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Доллар окреп

Прежде всего на нефтяные котировки повлияло укрепление американской валюты. Так, индекс доллара США в прошлый четверг, 13 апреля, составлял 101,01, но уже через неделю, 20 апреля, он вырос до 101,65, максимум же в этот день достигал 102,13.

"Текущее снижение цен на нефть связано с ростом индекса доллара США. Американская валюта укрепляется после экономических данных, которые указывают на еще одно предстоящее повышение процентной ставки ФРС США. Чем выше ставка – тем больше приток капитала в американские активы, и это укрепляет доллар", – считает директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

По мнению эксперта, рост доллара США вызывает снижение стоимости сырьевых товаров, котирующихся в американской валюте.

Никакого спроса

Надавили на стоимость "черного золота" и слабые статистические данные по темпам экономического роста Китая, ставшего одним из основных потребителей энергоносителей. Ожидалось, что объем промышленного производства в Поднебесной составит в марте 4%, в то время как этот показатель достиг меньшей отметки в 3,9%. Тем самым восстановление китайской экономики идет более медленными темпами, чем планировалось, что негативно влияет на настроения трейдеров и нефтяной спрос.

Опасаются инвесторы и возможного сползания в рецессию экономики США. В стране в последнее время замедлились рост экономики и найм работников. Между тем застой в экономике Штатов ударит и по спросу на нефтяном рынке.

"В марте и начале апреля приходили сообщения, что производственная активность Китая и США замедляется, что вызывает опасения по поводу сохранения темпов здорового экономического роста в этом году. Данный фактор сейчас нивелирует сокращение объемов добычи нефти, которое было объявлено альянсом ОПЕК+ в начале апреля", – полагает аналитик "Финам" Александр Потавин.

Пребывают в пессимизме

К слову, пессимизм инвесторов из-за возможной рецессии нивелировал информацию о снижении коммерческих запасов сырой нефти в Штатах. Американское Управление по энергетической информации (EIA) сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы "черного золота" из-за роста объемов переработки и экспорта снизились на 4,6 млн баррелей до 466 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли. В свою очередь аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 2,7 млн баррелей.

"Цены на нефть снижаются под влиянием опасений по поводу спроса. Еженедельный отчет EIA о запасах был в целом "бычьим", но недостаточно сильным, чтобы переломить текущие негативные настроения", – сказал глава отдела Saxo Bank Оле Слот Хансен.

Второстепенные факторы

На нефтяные котировки влияют и второстепенные факторы. В их числе аналитики называют разрешение конфликтной ситуации вокруг иракского Курдистана, из которого теперь ежедневно поставляется около 450 тыс. баррелей нефти. Сдерживающее влияние на цены оказал и рост добычи нефти в Ливии.

По мнению экспертов, помимо вышеуказанных факторов, инвесторы также следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

"На Ближнем Востоке с одной стороны возобновляются дипломатические отношения между давними противниками – Саудовской Аравией и Ираном, что в целом снижает геополитические риски в регионе. С другой стороны, продолжение Ираном ядерной программы рано или поздно приведет к столкновению с Израилем, поэтому огонь большой войны там еще тлеет", – поделился мнением Мурат Кастаев.

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Взлеты и падения

Что касается прогнозов стоимости "черного золота", то здесь эксперты расходятся во мнении. По словам Александра Потавина, американское Министерство энергетики считает, что в нынешнем году стоимость барреля нефти марки Brent будет находиться в промежутке между 82,95 и 85,01 доллара. В свою очередь Международный валютный фонд дает более скромный прогноз, заявив, что нефтяные цены не поднимутся выше 73,1 доллара, упав к 2026 году до 65,4 доллара за баррель.

Мурат Кастаев считает, что цена барреля может опуститься до 70 долларов при нескольких условиях.

"Нефть по 70 долларов возможна при рецессии или каких-нибудь проблемах в экономике Китая, а также возвращении на рынок иранской или венесуэльской нефти. Снизить цену может геополитическая разрядка и завершение войны в Украине, что приведет к превышению предложения над спросом, а следовательно, к падению нефтяных котировок", – спрогнозировал эксперт.

Ценный прогноз

Говоря о доходах казахстанского бюджета от экспорта нефти, аналитики отмечают позитивную ситуацию, сложившуюся на данный момент. По мнению Мурата Кастаева, текущие цены на нефть комфортны для Казахстана, дефицит государственного бюджета будет расти при устойчивом сохранении цен на нефть ниже 85 долларов за баррель. При этом, если цены не сильно ниже 85 долларов, это не будет проблемой. Более-менее серьезная нагрузка на бюджет начнется при ценах на нефть ниже 65 долларов за баррель.

Примечательно, что сегодня Казахстан ищет новые пути реализации своего "черного золота".

"В настоящее время 80% поставок нефти страны идет через соседнюю Россию по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до Новороссийска и через трубопровод Атырау – Самара, а далее до Усть-Луги. Но в прошлом году поставки через КТК часто останавливались из-за ремонтов на российской территории, что вынудило власти Казахстана искать альтернативные маршруты", – рассказал аналитик "Финам" Александр Потавин.

Сейчас республика будет диверсифицировать поставки на экспорт и в два раза нарастит каспийский флот для экспорта нефти через Азербайджан.