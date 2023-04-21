Солдаты-срочники будут получать гранты на образование с этого года

С этого года отслужившие срочную воинскую службу казахстанцы смогут воспользоваться возможностью бесплатного обучения в вузах страны. Министерство обороны ранее заключило соответствующее соглашение с более чем 70-ю отечественными альма-матер, сообщает Zakon.kz.

Инициатива оборонного ведомства о предоставлении образовательных льгот солдатам срочной службы получила широкую поддержку. Об условиях поступления, необходимых для этого навыках и документах, а также о других моментах, таких как возможное увеличение срока службы в армии, недостатки современного военно-патриотического воспитания и отношение общества к Вооруженным силам, рассказала советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Без ЕНТ и экзаменов

- Айгуль Нуралиевна, как появилась идея предоставлять образовательные льготы солдатам?

- Эта идея не нова. Предоставление образовательных грантов для военнослужащих есть во всем мире. Это было и в советское время. Долгое время мы не могли этим заняться, может быть, потому что не было сильной потребности. Сейчас, учитывая информационное воздействие на молодежь, учитывая то, что молодежь меняется, что прежние идеологические нарративы устаревают, а интерес молодых людей к службе в армии теряется, это особенно актуально.

Тем более, изучив мировой опыт, мы понимаем, что необходимо учитывать взгляды молодежи на свою жизнь. А их взгляд - это сделать определенную карьеру, иметь возможность социального лифта, получения образования. Поэтому мы решили предоставить образовательные льготы, не меняя законодательства, в рамках действующих законов. Это возможность поступления в вузы без сдачи ЕНТ на платной основе для всех, кто отслужил срочную службу. А также, проведя работу с вузами, найдя понимание, мы подписали соглашение практически с 70-ю вузами о предоставлении 100%-ной скидки на обучение тем, кто показал наиболее высокие результаты боевой подготовки и воинской дисциплины.

Кроме того, есть еще возможность поступления на военную кафедру на государственный грант. Многие недооценивают эту льготу, но она очень важна, потому что, если человек отслужил в армии, получил звание рядового запаса, он может поступить в вуз на платной основе и может поступить на военную кафедру, чтобы получить офицерское звание.

- Чтобы повысить свой военный статус?

- Да. После завершения обучения военнослужащий может подписать контракт с Вооруженными силами, Пограничной службой, Нацгвардией, с любой силовой структурой и уже в статусе офицера служить, развивать свою военную карьеру.

- То есть любой молодой человек может, отслужив, поступить без сдачи ЕНТ и экзаменов в вуз, воспользовавшись этими льготами?

- Более того, он может поступить бесплатно и без экзаменов в военный вуз. Этого раньше не было. Это сейчас мы впервые делаем. Если в процессе службы военнослужащий показал себя хорошо, то уже на том этапе мы отбираем его и зачисляем в военный вуз.

- А какие это военные вузы?

- Сейчас идет работа - кроме вузов Минобороны, это еще и вузы Нацгвардии, Погранслужбы КНБ и МЧС. Они также вносят соответствующие изменения в свои нормативные документы, также поддерживают эту политику.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Главное - обучить

- Получается, все эти меры Минобороны принимает для повышения интереса к службе в армии?

- Человек не струсил, не притворился больным, не искал отмазку от армии. Пришла повестка, он пришел в военкомат, как мужик, как человек, который понимает, что если что-то случится, то пойдет на фронт, будет отстаивать свою землю, свой народ. Но чтобы отстаивать, ему же надо научиться этому. А где он этому научится? Нужно уметь держать в руках оружие, правильно его чистить, чтобы осечку не давало, правильно себя маскировать, чтобы не погибнуть в первом же бою, знать тактику ведения боя, потому что в компьютерных играх этому не научишься.

Когда человек, получив повестку, честно пошел на службу, отслужил, не жаловался, не бегал, маме не звонил, что пирожков нет, то общество должно оценить это. Сказать - ты молодец, если ты это все спокойно выдержал, ты и учебу завтра потянешь, станешь хорошим специалистом, потому что у тебя есть выносливость, ответственность, самодисциплина, концентрация. У тебя есть мужской характер. Это на самом деле потенциальный лидер в коллективе. Поэтому, я считаю, что это надо оценивать как отношение общества к тем, кто искренне и честно готов встать на защиту Родины по первому требованию.

- Насколько сейчас среди молодежи присутствует желание служить в армии?

- К сожалению, сегодня нет большого рвения идти в армию. На это влияет много факторов, в том числе и информационное воздействие, когда молодежь больше ориентирована на более легкое, веселое проживание жизни. Не зря говорят, что молодежь хочет все и сразу. Армия - это серьезные издержки. Молодой человек не работает, не зарабатывает и бытует мнение, что он теряет год. А раз теряет год, то зачем идти туда. Это оттого, что у нас не хватает правильного информирования, позиционирования армии в молодежной среде. Но армия - это еще приобретение навыков. Если раньше, еще года два назад можно было сказать, что это потеря времени и при этом других контраргументов не было, то сейчас, когда совсем рядом от нас полыхает война, как можно говорить, что человек что-то теряет? А если не дай Бог, что-то будет у нас? Он же не сможет сам себя защитить, не то, что защитить других. Недавно видела сюжет по Евроньюс, где мальчик в украинской школе занимается изучением оружия. И он говорит, что ему это очень нужно, он должен быть готов, чтобы не погибнуть в первом же бою, потому что гибель витает в воздухе. Сотни тысяч погибших с двух сторон. Они не были ни внутренне, ни психологически, ни физически готовы к таким тяжелым испытаниям. Мы не знаем, что будет через три, пять или десять лет. Срочная воинская служба - это подготовка ребят вот к таким условиям.

- Причем это же не обязательно должны быть только военные действия.

- Конечно, это может быть ЧС, землетрясение, наводнение, сель, пожар - все что угодно. Армию всегда привлекают к таким ситуациям. Главное, чтобы человек не растерялся, не запаниковал, не принимал неправильных решений, четко понимал, что должен спасать людей. Этому и обучают целый год. Я всегда говорю, что армия, по сути, это закрытое учебное заведение.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Одного года достаточно

- Кстати, по поводу срока службы в армии, есть мнение, что год - это мало…

- Такое прорабатывается, но моя личная позиция - я за то, чтобы охват военной подготовкой был больше. Если мы увеличим срок службы, то охватим меньше ребят, потому что армия не резиновая. А больший охват значит, что мы сможем больше ребят подготовить к ситуациям, которые могут возникнуть. Ведь, если, не дай Бог, что-то случится, то армия рассчитана только на какой-то период, а дальше идет мобилизация мужчин для службы в армии уже в военное время, а кого мобилизуют? Вот этих ребят, которые отслужили. Если их будет много, тогда вероятность того, что мы сможем достойно отстоять интересы нашего государств намного выше. А если их будет мало, то нам придется экстренно их готовить. Вы понимаете, что качество такой подготовки будет не на должном уровне, потому что это будет делаться в ускоренном режиме. Формула "Хочешь мира - готовься к войне" классическая, не мы же ее придумали.

Если мы таким образом проведем большее количество ребят через военную подготовку, то мы больше сделаем для сохранения мира. Потенциальный противник лишний раз подумает, стоил ли лезть туда, где практически все мужское население готово по первому требованию встать под ружье. И главное - оно профессионально будет отстаивать нашу территорию, потому что прошло через военную подготовку.

- Значит, этого времени в принципе хватает, чтобы пройти военную подготовку?

- Года вполне достаточно. Конечно, тут зависит от интенсивности занятий, но она у нас высокая. Обязательно - учения разного рода. Это то, что скажет вам любой военный. Сначала учебный центр. Каждый рядовой получает свою военно-учетную специальность. Он не просто стреляет. Потом он служит по этой специальности, реализуя знания на практике. Поэтому, конечно, вопрос увеличения рассматривается, но возможно не массово, а для определенной категории. Например, для тех военно-учетных специальностей, где больше времени, может быть, требуется для приобретения навыков.

- Возвращаясь к льготам, кто из военнослужащих может рассчитывать на гранты, какие категории?

- Эти льготы касаются тех, кто проходит срочную воинскую службу. То есть не те, кто работает в армии по контракту, а те, кто призывается служить на один год после школы, после колледжа. Сроки призыва в Казахстане - до 27 лет. Допустим, чтобы потом поступить в вуз, им достаточно взять справку в ЦОНе, что он проходил срочную воинскую службу, и без учета ЕНТ поступить на платной основе в вуз. Также эта норма распространяется на тех, кто закончил бакалавриат. Если человек отучился на бакалавриате, отслужил и вернулся, то он может поступить в магистратуру на тех же условиях.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Грант для самых успешных

- Какое количество грантов могут выделить? Хватит ли всем?

- На всех не хватит и это неправильно - давать всем. Тут очень важна внутренняя мотивация человека. Ведь не каждый захочет учиться. Кто-то хочет работать, потому что служба в армии дает возможность сразу трудоустроиться. Он может заключить контракт и остаться в армии как контрактник - рядовой или сержант. Дальше расти по карьере. Он уже будет зарабатывать хорошую зарплату, будет иметь бесплатное медицинское и вещевое обеспечение, жилищные выплаты. Тот, кто хочет учиться, должен показать себя хорошо в процессе боевой подготовки и военной дисциплине. Если в армии человек был недостаточно дисциплинирован, не выполнял необходимые нормативы, не проявил необходимого уровня ответственности, то он бесплатно не сможет поступить, но сможет сделать это платно без учета ЕНТ.

- Для бесплатного поступления солдатам кто-то будет давать рекомендации?

- Конечно, у нас разработан и утвержден регламент отбора, где показаны все виды занятий, по которым идет оценивание. Дело в том, что эти виды занятий всегда были и есть. Эти требования не новые. Есть дисциплины, по ним всегда ставятся оценки. Каждый получает оценку за тот или иной вид упражнений. Теперь мы это все оцифровали, создали систему "Срочники 2.0" и разработали формулу, по которой все суммируется и выводится итоговый рейтинг. По рейтингу система сама определяет тех, кто набрали наиболее высокие баллы. Только они могут претендовать на 100% скидку от вузов. Это около 3 тысяч мест или не более 10% от общего числа солдат срочной воинской службы.

- Инициативу по грантам поддержали 70 казахстанских вузов, когда срочники смогут воспользоваться этой возможностью?

- 70 вузов - это практически половина от всех вузов страны. У нас 140 с чем-то вузов. Я считаю, что это очень хороший показатель. Вузы находятся во всех регионах, областных центрах. Практически все подписали соглашение с Минобороны. Это вузы как национальные, так и частные. Более того, те специальности, на которые они дают гранты, они сами выбирают. Мы не вмешиваемся в это, но мы доводим всю эту информацию до срочников.

По срокам - это заработает уже в этом году. Сейчас весенняя демобилизация пройдет, эти ребята летом смогут поступить в вузы. Более того эта возможность - поступить на платной основе без учета ЕНТ - действует еще два года после службы.

- Какие именно профессии солдат-срочник может получить после службы?

- Любые. Это экономист, IT - специальности, строитель, ветеринар и так далее. Ребята имеют хорошую возможность выбрать то, что им понравится.

- Какие документы требуются для поступления?

- Все те документы, что предписаны Миннауки и высшего образования. Единственное, добавляется справка о прохождении срочной воинской службы и копия военного билета. Хоть на бесплатной, хоть на платной ЕНТ сдавать не требуется.

- А будут ли предоставлять общежития иногородним, если отслужившие захотят учиться в другом регионе?

- Здесь мы не можем указывать вузу. Но в будущем мы будем этот вопрос поднимать. Это проблема общежитий общая для всех.

- Что учитывается при поступлении в военный вуз?

- Показатели военной подготовки, все баллы суммируются, как я уже говорила, выводится рейтинг. Что мы сейчас предлагаем? Мы в течение года наблюдаем, как парень служит. Мы это видим. Состояние здоровья - тоже видим. При поступлении он все равно проходит медкомиссию, потому что требования при поступлении в военный вуз выше, чем при поступлении на срочную воинскую службу.

В чем преимущество таких ребят? Придя в военный вуз, им не надо будет адаптироваться. Потому что есть определенный процент тех, кто приходит с "гражданки", а потом понимает, что это не его и уходит. Ребята, отслужившие срочную воинскую службу, через это уже прошли. Они, не теряя времени, сразу осваивают учебные дисциплины, потому что им не надо перестраивать себя ни физически, ни психологически. На мой взгляд, это очень хорошая мера, которая усилит морально-психологический климат в самом военном вузе. И они своей мотивированностью будут влиять на тех ребят, которые придут после школы.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Время меняться

- Сейчас в школе есть НВП?

- Есть. Сегодня это называется начальная военная и технологическая подготовка. К сожалению, несколько изменилось отношение к этому предмету именно в части того, что уменьшена военная составляющая. Мы сейчас работаем над тем, чтобы усилить этот предмет. Вернуть ему былую славу.

Я помню, что раньше к этому был более строгий подход. Считаю, что это полезно, в целом для воспитательного процесса как личности. Это та часть жизни, которая объективно присутствует - защита того пространства, в котором живешь. Армия - это всегда групповые занятия, не бывает, чтобы был одиночка, всегда есть определенное мышление, когда думаешь о том, чтобы защитить человека рядом с собой.

- Мне кажется, дети в наше время более изнеженные и родители другие.

- Видите ли, тут уже определенная вина родителей. Не знаю, почему такая тенденция пошла, что такая опека над детьми. На самом деле это медвежья услуга. Не будет человек всю жизнь опекать ребенка. Это невозможно. Ребенок должен уметь самостоятельно постоять за себя, формировать свои принципы и отстаивать их.

Излишняя опека мне не совсем понятна, особенно когда видишь, как взрослые парни звонят мамам и жалуются, что ему в армии вкусненького не дают. Мамы потом так возмущаются. Я тоже мать, тоже кормлю своего сына, люблю готовить ему вкусности. Это потребность любой матери. Но если человек находится в определенных условиях, коллективе, он не должен выделяться, он ест как все. Может быть, ему не так вкусно, но он разве истощенный? Если бы солдат плохо питался, он бы не смог физические нагрузки выносить. Но он же бегает каждый день. И при этом его вес увеличивается. Значит, человек получает необходимое количество калорий и энергии от еды, пусть с его точки зрения она не очень вкусная. В мое время, когда парни жаловались мамам - это считалось постыдным.

Над этим надо работать, мамам объяснять, чтобы они говорили сыновьям, что это для их же блага, выдержишь - закалишь свой характер, станешь сильнее.

- Вообще, мальчиков всегда пугают, мол, учись хорошо в школе, иначе в армию пойдешь. Сейчас такое, может быть, есть, но после кантара, наверное, появилось понимание, что отношение нужно менять к военно-патриотическому воспитанию? Какую работу проводите с другими ведомствами в этом плане?

- Тут основная причина, что родители так внушают детям. Я считаю, что здесь недостаток информирования. Как я сказала, если два года назад на такие слова было мало аргументов против, потому что никто не мог себе представить, что может быть война, то прошлый год показал, что может. Поэтому быть уверенным, что это нас не коснется, нельзя. Мы не знаем, что будет через определенное время. Мир к обратному существованию не вернется. Раскол между державами, разрушение системы международного права, выход на мировую арену новых сильных игроков - это тот процесс, который необратим. В этом процессе мы должны четко понимать, что мы должны быть сильны и быть в состоянии себя защитить.

Моя позиция такая - мы никогда не будем, возможно, обладать ядерным оружием, никогда не будем суперсильной военной державой, потому что у нас нет каких-то амбиций защиты своих интересов вне территории страны посредством военной силы, как это, допустим, прописано в военных доктринах крупных держав, но наша сила заключается в человеческом факторе - это люди, это дух народа. Каким бы ни было сильное вооружение, если у защитников, солдат, офицеров нет духа, никакое оружие не поможет. И наоборот. Если есть сильный дух и уверенность в своих силах, в том, что за тобой сильный и надежный тыл, то это придает гораздо больше сил и бесстрашия. На фронте очень важно - не бояться. Страх парализует человека, он не принимает нужных решений и не может спасти себя, не говоря о других. Это такое стратегическое сдерживание, когда народ и армия едины, как бы пафосно не звучало, но если народ будет полностью поддерживать армию, то солдаты будут намного сильней. Если понадобится, то они, не задумываясь, пожертвуют своей жизнью, потому что защищают общество, которое их ценит, уважает и гордится.

Когда так говорят "учись хорошо, иначе в армию пойдешь" - это неправильно. Эти люди рубят сук, на котором сидят. Армия защищает всех, даже если ее ненавидят и, если даже, сидя на диване, некоторые плохо пишут про нее, она все равно их защитит. Но вопрос, насколько эффективно - это зависит от нас с вами, простых людей. Если вы будете поддерживать ее, дадите ей дух, будете уважать и ценить, армия будет намного сильнее.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Надо отметить, что среди вузов, присоединившихся к инициативе оборонного ведомства, такие как НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева" (ЕНУ), НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева" (КазНИТУ), НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" (НАО "КазНАИУ"), НАО "Казахский национальный университет им. аль-Фараби" (НАО КазНУ), АО "Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана" (КазУМОиМЯ), НАО "Университет Нархоз" и практически все региональные крупные вузы.