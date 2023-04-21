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Казахстан исчерпал запас прочности электростанций

электричество, энергия Фото: Zakon.kz
Дефицит электрической мощности прогнозируют в Казахстане в 2029 году. Об этом заявил председатель правления "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, потребление энергии в стране за последние пять лет выросло на 9,4%.

"К 2029 году в Казахстане ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт. Потребление энергии в стране постоянно растет. Новые мощности по производству электроэнергии запускаются, но с гораздо меньшей скоростью из-за недостатка финансирования и низких тарифов. Из-за этого растет нагрузка на действующие ТЭЦ. Их износ приводит к частым авариям, таким как в Экибастузе, Рудном, Риддере, Темиртау", – сказал глава "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев.

Он отметил, что проблему решают за счет модернизации действующих и строительства новых электростанций общей мощностью 4,1 ГВт. Крупные проекты реализуются в Алматы и Экибастузе.

Ранее стало известно, что строительство новой газовой ТЭЦ-2 в Алматы начнется летом.

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Строительство новой газовой ТЭЦ-2 в Алматы начнется летом

Тамила Языкова
Самрук-Казына Казахстан
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