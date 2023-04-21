В Алматы пройдет финал крупнейшего чемпионата по брейкингу

Уже в эту субботу, 22 апреля, нас ждет Red Bull BC One Cypher Kazakhstan – национальный финал мирового чемпионата по брейкингу в формате один на один, сообщает Zakon.kz.

Red Bull BC One – крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по брейкингу в формате "1 на 1". Каждый год тысячи танцоров соревнуются друг с другом за шанс выступить в мировом финале и получить звание чемпиона мира.



Сначала проходят национальные отборочные туры. Затем по их итогам определяются сильнейшие танцоры (1 B-Boy и 1 B-Girl от каждой страны), которые отправятся в октябре на мировой финал и сразятся между собой за выход в решающий раунд топ-16, а далее – за звания чемпионов мира.

Фото: red bull

В этом году отборочные туры проходят в 28 странах, включая Казахстан. Перед национальным финалом Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2023 прошли три городских отборочных: 25 марта – в Актобе, 1 апреля – в Астане и 8 апреля – в Алматы, по итогам которых сформировали сетку национального финала – топ-16 B-Boys и топ-8 B-Girls.

В национальном финале примут участие 24 брейкера, которые будут соревноваться по олимпийской системе "на вылет". Оценивать выступления будут популярные брейкдансеры: B-Girl Sarah Bee (Франция), B-Boy Neguin (Бразилия) и B-Boy Amir (Казахстан), который является чемпионом мира Red Bull BC One 2021.

Фото: red bull

Также в рамках национального финала определится победитель конкурса #Танцуюдопарижа, который проводит официальный партнер чемпионата – мировой лидер индустрии цифровых платежей компания Visa. Два финалиста конкурса выйдут на баттл друг против друга 22 апреля перед финальными раундами Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2023. Победитель получит уникальную возможность отправиться на мировой финал в Париж в качестве зрителя.



Двадцатый в истории мировой финал Red Bull BC One пройдет в октябре этого года в Париже на знаменитом стадионе "Ролан-Гаррос", который превратится из теннисного корта в крупнейшую международную арену брейкинга.

Фото: red bull

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