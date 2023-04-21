Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Национальный курултай обсуждает приоритеты реализации реформ

Национальный курултай обсуждает приоритеты реализации реформ Фото: Национальный курултай
В апреле текущего года продолжилась работа Национального курултая в рамках встреч его членов с заместителем руководителя Администрации президента, секретарем Национального курултая Аидой Балаевой.

Дискуссии проходят в Астане и Алматы в формате тематических экспертных площадок, в которых принимают активное участие специалисты из различных отраслей жизнедеятельности государства и общества.

В фокус внимания экспертов курултая входит широкий круг вопросов, связанных с продвижением на уровень принятия решений актуальных задач национального строительства.

В рамках встреч прорабатываются приоритеты развития сферы культуры и искусства, реализации реформ в области экономики, экологии, гражданского общества, молодежной и языковой политики, трудовых отношений.

Члены Национального курултая представляют собственное видение по укреплению общественной консолидации, инициативы в части формирования системы духовного воспитания и сохранения национального наследия, защиты прав человека, дальнейшего развития социальной инфраструктуры.

Национальный курултай обсуждает приоритеты реализации реформ

Фото: Национальный курултай

Таким образом, участники встреч прорабатывают все актуальные для развития страны вопросы и формируют проекты для дальнейшего вынесения на повестку заседания Национального курултая, которое в текущем году пройдет в Туркестане.

В рамках координации проходящих дискуссий секретарь Национального курултая Аида Балаева акцентировала внимание экспертов на необходимости комплексной проработки ценностей национального развития.

Было подчеркнуто, что усилия экспертов важно концентрировать на подготовке планов дальнейшей работы государства с учетом интересов разных слоев населения, обеспечения гуманитарного, экономического и правового прогресса республики.

Членам курултая были представлены промежуточные итоги работы приложения Quryltai, предназначенного для обеспечения включения в деятельность площадки широких слоев граждан Казахстана и сбора их инициатив и предложений.

Кроме того, рассматривались результаты работы телепроекта "Ұлттық құрылтай" на телеканале "Хабар", представляющего собой еще один канал аккумулирования предложений общественников и экспертов из разных регионов страны.

Экспертные встречи Национального курултая будут продолжены.

Читайте также

В Алматы пройдет финал крупнейшего чемпионата по брейкингу

На консультации к врачам "Совминки" в Усть-Каменогорске люди записывались в семь утра

Международный опыт противодействия пыткам рассмотрели на конференции в Алматы

Динара Халдарова
Астана АП РК Балаева Аида Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления