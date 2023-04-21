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Нуржан Нуржигитов: Нужно заниматься не отписками, а конкретным решением проблем бизнеса

Атамекен Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов принял участие в заседании регионального совета палаты предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Предприниматели, представляющие приоритетные отрасли экономики, обсудили вопросы по совершенствованию инвестиционного климата и развития предпринимательства в регионе, создания условий для реализации предпринимательской инициативы по всем аспектам бизнеса.

Участие также принял депутат Мажилиса Парламента РК Ерболат Саурыков.

Атамекен

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области


"Глава государства подчеркнул, что создаются все условия для честных и открытых представителей бизнеса. Каждое обращение предпринимателей должно быть досконально изучено местными исполнительными органами совместно с Палатой предпринимателей. Руководители на местах должны заниматься не отписками, а конкретным решением проблем. Также одна из задач, поставленных перед МИО, – оказание помощи в получении кредитов по выгодной ставке. В этом направлении мы намерены использовать возможности СПК "Тараз". Конечная цель – производство местной продукции, открытие постоянных рабочих мест. Предпринимателей же призываем не забывать о социальной ответственности. При поддержке правительства мы взяли на себя обязательства в сферах сельского хозяйства и предпринимательства в рамках государственных программ оказать финансовую поддержку до 100 млрд тенге. На сегодняшний день эта сумма составила 80 млрд тенге", – сказал Нуржан Нуржигитов.
Атамекен

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Директор Палаты предпринимателей Еркин Атымтаев сообщил, что в 2023 году на товары местных производителей выдано 68 сертификатов СТ-КЗ, 2 индустриальных сертификата и 1263 экспортных сертификата.

Атамекен

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В целях применения единого подхода в РПП создано 6 отраслевых комитетов. На постоянной основе формируется реестр системных проблемных вопросов республиканского и регионального характера.

Он также доложил о работе по созданию кожевенного кластера.

Атамекен

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе открытого диалога бизнесмены говорили не только о собственных проблемах, но и тех, которые наиболее часто встречаются в работе коллег. В частности, поднимались вопросы, касающиеся незаконных пассажирских перевозок, закупа новых автобусов, строительства туристических объектов, ремонта дорог, обеспечения местного рынка ГСМ.

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Редакция Zakon.kz
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