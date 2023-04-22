Президент Уганды отказался подписать законопроект против ЛГБТК+ с казнью за гомосексуализм

Президент Уганды Йовери Мусевени отказался подписать законопроект против ЛГБТК+, предусматривающий смертную казнь за гомосексуализм, потребовав вернуть его в парламент для повторного рассмотрения, сообщает Zakon.kz.

Решение о возврате законопроекта озвучили 20 апреля после встречи президента с депутатами от правящей партии. Депутаты решили вернуть жесткий законопроект в национальное собрание "с предложениями по его улучшению", сообщает The Guardian.



Не сразу стало ясно, сделают ли предлагаемые изменения еще более жесткими. Пресс-секретарь президента сказал, что Йовери Мусевени попросил законодателей рассмотреть "вопрос о реабилитации".

У Мусевени есть 30 дней, в течение которых он должен либо подписать закон, либо вернуть его в парламент на доработку, либо наложить вето и сообщить об этом парламентскому спикеру. Законопроект может быть принят без одобрения президента, если он дважды вернет его в парламент.



Законопроект в его нынешней форме предусматривает смертную казнь и пожизненное заключение за однополый секс, до 14 лет за "попытку" гомосексуализма и 20 лет тюрьмы за "вербовку, продвижение и финансирование" однополой "деятельности".

Предыдущая версия законопроекта вызвала широкую международную критику и была впоследствии отменена конституционным судом Уганды на процедурных основаниях. В Уганде, в основном консервативной христианской восточноафриканской стране, гомосексуальные отношения уже караются пожизненным заключением.

Законопроект, который глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк в прошлом месяце назвал "шокирующим и дискриминационным", был принят почти единогласно 389 депутатами 21 марта.

Решение вернуть законопроект в парламент вызвало неоднозначную реакцию, причем правозащитники призывали полностью отложить его принятие.

17 апреля суд в восточном городе Джинджа отказал в освобождении под залог шести молодых педагогов, работающих в организациях здравоохранения, после того как их арестовали и обвинили в "участии в преступной сексуальной сети".



Только в феврале более 110 представителей ЛГБТК+ в Уганде сообщили об инцидентах, включая аресты, сексуальное насилие, выселения и публичное раздевание.

Мусевени заявил, что его правительство пытается противостоять попыткам Запада "нормализовать" то, что он назвал "отклонениями".

"Западные страны должны прекратить тратить время человечества, пытаясь навязать свою практику другим людям". Президент Уганды Йовери Мусевени

На этой неделе группа ведущих ученых и академиков из Африки и других стран мира призвала Мусевени наложить вето на законопроект, заявив, что "гомосексуальность является нормальным и естественным вариантом человеческой сексуальности".

В ответ на призыв Мусевени дать научное и медицинское заключение о гомосексуальности, авторы письма написали: "Научные данные по этому вопросу предельно ясны".