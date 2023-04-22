Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане в июле 2023 года
Такие изменения с 1 июля вносятся в Трудовой кодекс в принятым Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения", передает Учет.kz.
В соответствии с ТК предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон).
При этом в отдельных производствах возникает необходимость установления пятидневной и четырехдневной рабочей недели одновременно в различные недели:
Пункт 3 статьи 71 Режим рабочего времени дополнят частью второй следующего содержания:
По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.
В связи с этим пункт 2 статьи 78 Предельное количество сверхурочных работ разбивают на 4-х, 5-дневную рабочую неделю:
Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц - при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.".
Фото: uchet.kz
Соответственно в статье 84 устанавливают выходные дни при четырехдневном режиме работы.
"При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка".
По мнению разработчиков, можно будет применять такой режим работы, как одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырехдневной рабочей неделей. Данная практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда.
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило соответствующие поправки в сентябре прошлого года.