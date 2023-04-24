Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД

Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД Фото: Zakon.kz
В результате аварии на путепроводе через БАКАД в Алматы погибли два человека – водитель и его пассажир, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла между поселками Жапек батыр и Комсомол.

Автомобиль Opel Monterey двигался по путепроводу в восточном направлении, навстречу в западном - Mazda 626.

По неизвестной причине Mazda выехала на полосу встречного движения. Водитель Opel не успел уклонится и машины столкнулись. От сильного удара автомобили разбросало по дороге. Opel откинуло на отбойник.

В результате ДТП погибли водитель Mazda и его пассажир. Водитель и двое пассажиров Opel госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.


Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД

Фото: Zakon.kz


Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД

Фото: Zakon.kz


Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД

Фото: Zakon.kz


Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД

Фото: Zakon.kz


Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД

Фото: Zakon.kz


Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД

Фото: Zakon.kz


Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД

Фото: Zakon.kz


Читайте также

Юрист "АрселорМиттал Темиртау" найдена убитой

Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Что происходит в Судане

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гроза и сильный ветер ожидаются во многих регионах Казахстана
Гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления