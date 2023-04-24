Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД
Фото: Zakon.kz
В результате аварии на путепроводе через БАКАД в Алматы погибли два человека – водитель и его пассажир, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Трагедия произошла между поселками Жапек батыр и Комсомол.
Автомобиль Opel Monterey двигался по путепроводу в восточном направлении, навстречу в западном - Mazda 626.
По неизвестной причине Mazda выехала на полосу встречного движения. Водитель Opel не успел уклонится и машины столкнулись. От сильного удара автомобили разбросало по дороге. Opel откинуло на отбойник.
В результате ДТП погибли водитель Mazda и его пассажир. Водитель и двое пассажиров Opel госпитализированы.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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