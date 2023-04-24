Два человека погибли в результате ДТП на путепроводе через БАКАД

В результате аварии на путепроводе через БАКАД в Алматы погибли два человека – водитель и его пассажир, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла между поселками Жапек батыр и Комсомол.

Автомобиль Opel Monterey двигался по путепроводу в восточном направлении, навстречу в западном - Mazda 626.

По неизвестной причине Mazda выехала на полосу встречного движения. Водитель Opel не успел уклонится и машины столкнулись. От сильного удара автомобили разбросало по дороге. Opel откинуло на отбойник.

В результате ДТП погибли водитель Mazda и его пассажир. Водитель и двое пассажиров Opel госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz



