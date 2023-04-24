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33-градусная жара и осадки ожидаются в Казахстане

33-градусная жара и осадки ожидаются в Казахстане Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

"Постепенное повышение температуры воздуха днем в западных регионах – до 23-30, на северо-западе, севере и в центре страны – до 20-27, на востоке – до 15-23, на юге – до 25-33, на юго-востоке – до 17-25 тепла".

Согласно прогнозу, в предстоящие дни на западе, юге, в северных регионах страны ожидается дождь, на юго-востоке, 25-26 апреля на востоке ночью – осадки (дождь, снег), днем – дождь, 25-26 апреля на юго-востоке – сильные осадки.

"На остальной части страны ожидается погода без осадков".РГП "Казгидромет"

По республике, как отметили синоптики, ожидаются туман, усиление ветра, на западе и в южных регионах – гроза, пыльная буря, на востоке ночью – гололед, на юго-востоке днем – град.

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