"Алтай" стартовал с победы на клубном чемпионате Азии по волейболу

Во Вьетнаме стартовал чемпионат Азии-2023 среди женских команд. Честь Казахстана на этом турнире защищает лучший клуб страны и действующий вице-чемпион Азии – "Алтай" из Усть-Каменогорска, который начал свои выступления здесь с победы, сообщает Zakon.kz.

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Для "Алтая" это уже седьмой подряд континентальный турнир. Казахстанский коллектив на старте продемонстрировал "мощный камбэк", выиграв у своих соперниц "Даймонд Фуд" (Таиланд) со счетом 3:2.

Год назад эти команды также встречались на групповой стадии в Семее – тогда "Алтай" в трех партиях обыграл сильнейший клуб Таиланда.





Фото: Instagram/altayvc

Стоит отметить, что на счету казахстанских женских дружин четыре чемпионских титула за всю историю азиатских клубных первенств. Больше побед только у представителей Китая – восемь, и Таиланда – шесть. На нынешних соревнованиях "Алтаю" еще предстоит сыграть в своей подгруппе В с клубами из Китая, Монголии и Гонконга.





Фото: Instagram/altayvc

В другой подгруппе играют четыре команды из Японии, Тайбэя, Ирана и Вьетнама. Групповой этап азиатского чемпионата-2023 состоит из пяти игровых дней. Команды, занявшие в группах первые два места, пройдут в полуфинал, а остальные пять клубов разыграют между собой места с 5-го по 9-е. Финал и матч за третье место состоятся 2 мая.

26 апреля 2023 года казахстанские волейболистки проведут второй матч на турнире, их соперником станет клуб из Монголии "Хувсгул Эрчим".