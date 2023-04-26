Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дин Лижэнь выиграл 12-ю партию матча за звание чемпиона мира

Выиграл 12-ую партию матча за звание чемпиона мира Фото: kazchess.kz
Китаец Дин Лижэнь одержал победу в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, сравняв счет в матче, – 6:6, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

Китайский гроссмейстер играл белыми фигурами.

Встреча завершилась на 38-м ходу. Российский шахматист Ян Непомнящий совершил в концовке партии грубую ошибку, которая привела к проигрышу.

Ранее Непомнящий выиграл вторую, пятую и седьмую партии, но проиграл четвертую и шестую. Остальные партии завершились вничью.

Игра состоялась 26 апреля в Астане.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 27 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Читайте также

Дания разгромила Казахстан на юношеском ЧМ-2023 по хоккею

Димаш Кудайберген сделал первый ход в 12 партии за шахматную корону

Фигурист Роман Костомаров испытывает сложности с реабилитацией

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления