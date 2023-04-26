Дин Лижэнь выиграл 12-ю партию матча за звание чемпиона мира
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Китайский гроссмейстер играл белыми фигурами.
Встреча завершилась на 38-м ходу. Российский шахматист Ян Непомнящий совершил в концовке партии грубую ошибку, которая привела к проигрышу.
Ранее Непомнящий выиграл вторую, пятую и седьмую партии, но проиграл четвертую и шестую. Остальные партии завершились вничью.
Игра состоялась 26 апреля в Астане.
Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 27 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.