Дин Лижэнь выиграл 12-ю партию матча за звание чемпиона мира

Китаец Дин Лижэнь одержал победу в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, сравняв счет в матче, – 6:6, сообщает Zakon.kz.

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Китайский гроссмейстер играл белыми фигурами.

Встреча завершилась на 38-м ходу. Российский шахматист Ян Непомнящий совершил в концовке партии грубую ошибку, которая привела к проигрышу.

Ранее Непомнящий выиграл вторую, пятую и седьмую партии, но проиграл четвертую и шестую. Остальные партии завершились вничью.

Игра состоялась 26 апреля в Астане.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 27 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.